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Uber уволила инженера из-за кражи технологий у Alphabet
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01:47
Uber уволила инженера из-за кражи технологий у Alphabet

Компания Uber Technologies уволила инженера Энтони Левандовски в ходе дела о краже документов с технологиями беспилотного автомобиля компании Waymo («дочки» холдинга Alphabet, материнской компании Google). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо, которое было отправлено сотрудникам Uber по внутренней почте.

«За последние несколько месяцев компания Uber предоставила суду существенные доказательства того, что наши технологии автономного вождения были разработаны (нами. — РБК) самостоятельно», — заявила первый помощник главного юрисконсульта компании по занятости и судебным разбирательствам Ангела Падилла, передает издание. Она добавила, что компания Uber в это же время призывала Левандовски оказывать полное содействие суду в получении фактов и решении дела.

Ранее компания Waymo, занимающаяся проектом создания беспилотных автомобилей, подала иск в федеральный суд Сан-Франциско. Компания заявляла, что Uber использует интеллектуальную собственность, украденную бывшим сотрудником Google Энтони Левандовски.

Сообщалось, что за некоторое время до увольнения Левандовски скачал 14 тыс. файлов с целью создать свою собственную компанию по разработке беспилотного автомобиля Otto. Uber приобрел Otto в августе прошлого года за $680 млн. По данным The New Yourk Times, суд в Сан-Франциско заявил, что Левандовский должен передать в суд доказательства и дать показания, однако инженер воспользовался своими конституционными правами, в частности, правом не свидетельствовать против себя. Компании Uber не удалось склонить работника к сотрудничеству с судом.​ 

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