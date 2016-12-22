Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
СМИ узнали о гибели пилота при падении самодельного самолета под Рязанью Вчера, 23:31 В Швейцарии суд вынес первый в стране приговор за «лайк» в Facebook Вчера, 23:55 В Зеленограде эвакуировали более 100 человек из-за пожара в жилом здании Вчера, 23:16 МЧС сочло прогноз синоптиков о ветре не требующим экстренного оповещения Вчера, 22:12 Защита обжаловала приговор актеру Кулию по «делу о протестах 26 марта» Вчера, 21:51 Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года Вчера, 21:29 В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики Вчера, 20:54 Власти Москвы пообещали открыть участок второго кольца метро к Дню города Вчера, 20:39 Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу Вчера, 20:22 Участок Филевской линии московского метро закроют на ремонт Вчера, 20:21 Суд арестовал подозреваемого в убийстве адвоката в Москве Вчера, 19:58 Суд отклонил 22 ходатайства Навального на процессе против Усманова Вчера, 19:44 Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в 1,5 тыс. раз Вчера, 18:54 Экс-главе «Седьмой студии» Итину предъявили обвинение в мошенничестве Вчера, 18:51 Исторический ураган в Московском регионе: последствия Вчера, 18:45 В Москве создадут шоу-румы будущих квартир для жильцов сносимых хрущевок Вчера, 18:13 Обвиняемые по делу о теракте в метро останутся под арестом до сентября Вчера, 17:36 Мать читавшего стихи на Арбате мальчика заявила в полицию на его мачеху Вчера, 17:27 В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта в Берлине Вчера, 17:13 Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. Вчера, 16:57 В Сети опубликовали видео обрушения пирамиды Голода в Подмосковье Вчера, 16:29
Лента новостей 0:45 МСК
МТС объявила о запуске новых видов платежей через «Кошелек» Технологии и медиа, 00:00 Лучшие предложения рынка наличной валюты  00:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,61 EUR НАЛ. 63,35 63,33 В Швейцарии суд вынес первый в стране приговор за «лайк» в Facebook Общество, Вчера, 23:55 Путин счел преждевременным вопрос о кандидатах на выборах в 2018 году Политика, Вчера, 23:47 СМИ узнали о гибели пилота при падении самодельного самолета под Рязанью Общество, Вчера, 23:31 Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля Экономика, Вчера, 23:24 В Зеленограде эвакуировали более 100 человек из-за пожара в жилом здании Общество, Вчера, 23:16 Американский банк Goldman Sachs подтвердил покупку облигаций Венесуэлы Экономика, Вчера, 23:08 Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством Политика, Вчера, 22:29 МЧС сочло прогноз синоптиков о ветре не требующим экстренного оповещения Общество, Вчера, 22:12 Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве Финансы, Вчера, 22:06 Защита обжаловала приговор актеру Кулию по «делу о протестах 26 марта» Общество, Вчера, 21:51 Телеканал ESPN назвал 100 самых популярных спортсменов мира Спорт, Вчера, 21:39 Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату Бизнес, Вчера, 21:31 Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года Общество, Вчера, 21:29 В Южной Корее проверят ввоз четырех «лишних» комплексов ПРО США Политика, Вчера, 21:00 Кудрин и Титов рассказали Путину о своих экономических программах Экономика, Вчера, 20:55 В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики Общество, Вчера, 20:54 Путин заявил о согласии с «красной линией» Макрона по ситуации в Сирии Политика, Вчера, 20:53 Власти Москвы пообещали открыть участок второго кольца метро к Дню города Общество, Вчера, 20:39 В ожидании короля: Путин принял принца Саудовской Аравии Политика, Вчера, 20:22 Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу Политика, Вчера, 20:22 На активистку «Открытой России» из Краснодара завели дело Политика, Вчера, 20:21 Участок Филевской линии московского метро закроют на ремонт Общество, Вчера, 20:21 Саудовский фонд вложится в строительство на территории аэродрома Тушино Бизнес, Вчера, 20:00 Суд арестовал подозреваемого в убийстве адвоката в Москве Общество, Вчера, 19:58 Reuters узнал об отказе сдать помещение Навальному из-за звонка властей Политика, Вчера, 19:57 Минобороны предложило обязать военнослужащих отчитываться за соцсети Политика, Вчера, 19:56
СМИ узнали о гибели пилота при падении самодельного самолета под Рязанью
Материалы по теме СК завел дело после крушения под Москвой легкомоторного самолета На Аляске при крушении самолета погибли два человека Прокуратура заявила о трех погибших при крушении самолета в Подмосковье Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи
Вчера, 23:31
СМИ узнали о гибели пилота при падении самодельного самолета под Рязанью
Легкомоторный самолет разбился около аэродрома Протасово в Рязанском районе, в результате крушения погиб пилот. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, самолет выполнял несанкционированный полет и в 15 км от Рязани столкнулся с проводами ЛЭП, рухнул на землю и «развалился на части». По данным издания, пилот был жителем Рязани 1958 года рождения. По данному факту организована доследственная проверка.

Ранее ГУ МЧС по Рязанской области сообщили о крушении легкомоторного самодельного самолета. По данным ведомства, информация об инциденте поступила спасателям в 18:35, сообщалось об одном пострадавшем.  

Теги
авиакрушение, Самолет
Другие материалы РБК
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Верховный суд разъяснил, как унаследовать неоформленную дачу
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Что делать, если вашу недвижимость повредил ураган
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку