СМИ узнали о гибели пилота при падении самодельного самолета под Рязанью

Легкомоторный самолет разбился около аэродрома Протасово в Рязанском районе, в результате крушения погиб пилот. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, самолет выполнял несанкционированный полет и в 15 км от Рязани столкнулся с проводами ЛЭП, рухнул на землю и «развалился на части». По данным издания, пилот был жителем Рязани 1958 года рождения. По данному факту организована доследственная проверка.

Ранее ГУ МЧС по Рязанской области сообщили о крушении легкомоторного самодельного самолета. По данным ведомства, информация об инциденте поступила спасателям в 18:35, сообщалось об одном пострадавшем.