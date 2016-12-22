Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством 22:29 Американский банк Goldman Sachs подтвердил покупку облигаций Венесуэлы 23:08 МЧС сочло прогноз синоптиков о ветре не требующим экстренного оповещения 22:12 Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве 22:06 Защита обжаловала приговор актеру Кулию по «делу о протестах 26 марта» 21:51 Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату 21:31 Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года 21:29 В Южной Корее проверят ввоз четырех «лишних» комплексов ПРО США 21:00 Кудрин и Титов рассказали Путину о своих экономических программах 20:55 В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики 20:54 Путин заявил о согласии с «красной линией» Макрона по ситуации в Сирии 20:53 Власти Москвы пообещали открыть участок второго кольца метро к Дню города 20:39 В ожидании короля: Путин принял принца Саудовской Аравии 20:22 Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу 20:22 На активистку «Открытой России» из Краснодара завели дело 20:21 Участок Филевской линии московского метро закроют на ремонт 20:21 Саудовский фонд вложится в строительство на территории аэродрома Тушино 20:00 Суд арестовал подозреваемого в убийстве адвоката в Москве 19:58 Reuters узнал об отказе сдать помещение Навальному из-за звонка властей 19:57 Минобороны предложило обязать военнослужащих отчитываться за соцсети 19:56 Суд отклонил 22 ходатайства Навального на процессе против Усманова 19:44
Лента новостей 23:13 МСК
Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством Политика, 22:29 МЧС сочло прогноз синоптиков о ветре не требующим экстренного оповещения Общество, 22:12 Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве Финансы, 22:06 Защита обжаловала приговор актеру Кулию по «делу о протестах 26 марта» Общество, 21:51 Телеканал ESPN назвал 100 самых популярных спортсменов мира Спорт, 21:39 Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату Бизнес, 21:31 Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года Общество, 21:29 В Южной Корее проверят ввоз четырех «лишних» комплексов ПРО США Политика, 21:00 Кудрин и Титов рассказали Путину о своих экономических программах Экономика, 20:55 В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики Общество, 20:54 Путин заявил о согласии с «красной линией» Макрона по ситуации в Сирии Политика, 20:53 Власти Москвы пообещали открыть участок второго кольца метро к Дню города Общество, 20:39 В ожидании короля: Путин принял принца Саудовской Аравии Политика, 20:22 Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу Политика, 20:22 На активистку «Открытой России» из Краснодара завели дело Политика, 20:21 Участок Филевской линии московского метро закроют на ремонт Общество, 20:21 Саудовский фонд вложится в строительство на территории аэродрома Тушино Бизнес, 20:00 Суд арестовал подозреваемого в убийстве адвоката в Москве Общество, 19:58 Reuters узнал об отказе сдать помещение Навальному из-за звонка властей Политика, 19:57 Минобороны предложило обязать военнослужащих отчитываться за соцсети Политика, 19:56 Суд отклонил 22 ходатайства Навального на процессе против Усманова Общество, 19:44 Угольная реформа на Украине сделает безработными десятки тысяч человек Бизнес, 19:22 Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников Политика, 19:08 Путин призвал НАТО «не придумывать мифических российских угроз» Политика, 19:01 Минкультуры решило увеличить плату за выход в кинопрокат в 1,5 тыс. раз Общество, 18:54 Экс-главе «Седьмой студии» Итину предъявили обвинение в мошенничестве Общество, 18:51 Исторический ураган в Московском регионе: последствия Общество, 18:45 Минюст отказался признать решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах в Госдуму Политика, 18:45
Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством
Материалы по теме Глава РАН рассказал об обсуждении с Кремлем выборов президента академии Фортова перевели в почетные советники Академии наук В России планируют создать способный влетать в форточку беспилотник Вслед за Фортовым уволился курировавший финансы вице-президент РАН
22:29
Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством

Президент России Владимир Путин исключил назначение главы Российской академии наук (РАН) правительством или президентом, потому что его должно выбрать академическое сообщество. Об этом сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко по итогам встречи Путина с академиками РАН, передает «РИА Новости».

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вещь, которая исключена, — это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество», — сказал он.

Фурсенко рассказал, что порядок избрания президента РАН и форму учета позиции правительства и президента России в этом вопросе еще необходимо обсудить. Он отметил, что данный вопрос поднимался на встрече с Путиным и академиками 30 мая, а в «ближайшее время состоятся еще встречи на эту тему». Помощник президента подчеркнул, что кандидатуры на пост главы РАН на сегодняшних консультациях не обсуждались.

Путин говорил с академиками о дальнейшем развитии Российской академии наук, повышении ее эффективности и интеграции академической и вузовской науки, добавил Фурсенко.

О том, что Государственная дума готовит поправки в закон о Российской академии наук, которые дадут президенту право самостоятельно назначить главу РАН, сообщил в конце марта ученый секретарь РАН Михаил Пальцев, передает «Интерфакс». По его словам, выборы главы РАН могут пройти по новой схеме. Пальцев пояснил, что общее собрание выберет несколько кандидатов на пост главы РАН, а затем отправит этот список Путину, который выберет и назначит одного из них.

В конце марта все три претендента на пост президента РАН, а именно Александр Макаров, Владислав Панченко и Владимир Фортов, сняли свои кандидатуры. Действующий глава РАН заявил, что причины снятия кандидатур — несовершенство процедуры выборов. Как заявил Фортов, изменения в существующие документы, приведение их в необходимый вид и корректировка могут занять полгода. «Это срок небольшой, он пройдет очень быстро. Нужно сдвинуть сроки выборов, поддерживаю это решение», — заявил он.

Распоряжением премьер-министра России Дмитрий Медведев назначил исполняющим обязанности главы академии с 23 марта 2017 года вице-президента Российской академии наук (РАН) Валерия Козлова.​ 

Теги
Выборы, Российская академия наук, Сергей Фурсенко
Другие материалы РБК
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
На загородных трассах разрешенную скорость снизят до 50 км/ч
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
15 архивных фотографий интерьеров из советских хрущевок
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку