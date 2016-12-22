Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством

Президент России Владимир Путин исключил назначение главы Российской академии наук (РАН) правительством или президентом, потому что его должно выбрать академическое сообщество. Об этом сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко по итогам встречи Путина с академиками РАН, передает «РИА Новости».

«Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вещь, которая исключена, — это назначение президента Академии наук правительством или президентом Российской Федерации: президента Академии наук должно избирать академическое сообщество», — сказал он.

Фурсенко рассказал, что порядок избрания президента РАН и форму учета позиции правительства и президента России в этом вопросе еще необходимо обсудить. Он отметил, что данный вопрос поднимался на встрече с Путиным и академиками 30 мая, а в «ближайшее время состоятся еще встречи на эту тему». Помощник президента подчеркнул, что кандидатуры на пост главы РАН на сегодняшних консультациях не обсуждались.

Путин говорил с академиками о дальнейшем развитии Российской академии наук, повышении ее эффективности и интеграции академической и вузовской науки, добавил Фурсенко.

О том, что Государственная дума готовит поправки в закон о Российской академии наук, которые дадут президенту право самостоятельно назначить главу РАН, сообщил в конце марта ученый секретарь РАН Михаил Пальцев, передает «Интерфакс». По его словам, выборы главы РАН могут пройти по новой схеме. Пальцев пояснил, что общее собрание выберет несколько кандидатов на пост главы РАН, а затем отправит этот список Путину, который выберет и назначит одного из них.

В конце марта все три претендента на пост президента РАН, а именно Александр Макаров, Владислав Панченко и Владимир Фортов, сняли свои кандидатуры. Действующий глава РАН заявил, что причины снятия кандидатур — несовершенство процедуры выборов. Как заявил Фортов, изменения в существующие документы, приведение их в необходимый вид и корректировка могут занять полгода. «Это срок небольшой, он пройдет очень быстро. Нужно сдвинуть сроки выборов, поддерживаю это решение», — заявил он.

Распоряжением премьер-министра России Дмитрий Медведев назначил исполняющим обязанности главы академии с 23 марта 2017 года вице-президента Российской академии наук (РАН) Валерия Козлова.​