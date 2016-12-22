Защита обжаловала приговор актеру Кулию по «делу о протестах 26 марта»

Защита обжаловала приговор актеру Юрию Кулию, которому Тверской суд назначил наказание в виде восьми месяцев колонии-поселения за применение насилия к сотрудникам полиции во время проведения протестной акции в Москве 26 марта. Об этом сообщил его адвокат Алексей Липцер, передает «Интерфакс».

«Мы подали жалобу на приговор Тверского суда», — заявил он. Липцер рассказал, что защита просит изменить наказание на условное или назначить обязательные работы. Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде.

В мае Тверской суд приговорил Кулия к восьми месяцам колонии-поселения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщал РБК. Обвиняемый признал свою вину.

По версии гособвинения, Кулий из «преступного умысла», который «возник внезапно», взял резиновую палку сотрудника ОМОНа Дмитрия Гаврютина, схватил его за плечо, сильно сжал его и потянул омоновца в толпу агрессивно настроенных участников акции.

Кулий во время слушания в суде заявил, что хотел бы извиниться перед полицейским за то, что «нанес ему и моральную боль, и острую боль в руке».

По словам адвоката, его подзащитный во время задержания на акции протеста находился между тем, «кого пытались задержать, и одним из омоновцев, именно он впоследствии и указал на Юрия как на лицо, которое якобы причинило ему какой-то вред». Защитник отметил, что Кулий пытался разнять «пожилого человека и омоновца», которому он положил руку на плечо и не причинил никакой боли. Адвокат отметил, что сотрудник правоохранительных органов к тому же был в бронежилете.

Липцер добавил, что Кулий был задержан на основании видеозаписи, которая сделана во время акции и на которой «нюансы разглядеть очень сложно».



По «делу 26 марта» на данный момент известно о четырех фигурантах. Кроме Кулия, это Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Андрей Косых. По версии следствия, Зимовец бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, а Косых около станции метро «Тверская» нанес удар полицейскому по голове, а затем на улице Малая Дмитровка ударил ногой еще одного сотрудника МВД. По данным Следственного комитета, Шпаков ударил несколько раз кулаком по лицу полицейского, когда пытался открыть дверь в автобус с задержанными.

В среду, 24 мая, Тверской суд Москвы приговорил Шпакова к полутора годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти).