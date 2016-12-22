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Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года
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21:29
Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года

Минобороны завершит испытания и примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

По его словам, более 50 самолетов проходят войсковые испытания в частях Воздушно-космических сил (ВКС). В ходе проверок будет испытана эффективность применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.

Борисов отметил, что летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирии, «очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики».

В мае 2017 года два истребителя Су-35С и два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 совершили полеты в международном пространстве у Аляски. В Минобороны тогда сообщили, что полет носил плановый характер и не нарушил международных правил. 

Теги
вооружение, Минобороны России, Су-35С
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