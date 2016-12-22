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В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики
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20:54
В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики

Московский метрополитен перестанет транслировать коммерческие рекламные аудиоролики. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«С 1 июня 2017 года в метро будут транслироваться только сообщения, касающиеся метрополитена, столичного транспорта в целом, и социальная реклама. Никакой коммерческой рекламы на линиях, которая раздражала пассажиров метрополитена, больше звучать не будет», — заявил Ликсутов.

Он пояснил, что договор с фирмой, которая занимается размещением коммерческих рекламных аудиороликов в столичном метрополитене, истекает 1 июня. 

Теги
Москва, Московский метрополитен, Реклама
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