В метро Москвы перестанут транслировать рекламные аудиоролики

Московский метрополитен перестанет транслировать коммерческие рекламные аудиоролики. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
«С 1 июня 2017 года в метро будут транслироваться только сообщения, касающиеся метрополитена, столичного транспорта в целом, и социальная реклама. Никакой коммерческой рекламы на линиях, которая раздражала пассажиров метрополитена, больше звучать не будет», — заявил Ликсутов.
Он пояснил, что договор с фирмой, которая занимается размещением коммерческих рекламных аудиороликов в столичном метрополитене, истекает 1 июня.