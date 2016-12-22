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В Южной Корее проверят ввоз четырех «лишних» комплексов ПРО США
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21:00
В Южной Корее проверят ввоз четырех «лишних» комплексов ПРО США

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал провести проверку после того, как он узнал о том, что четыре пусковые установки для американского противоракетного комплекса THAAD были завезены в страну сверх обговоренного количества. Об этом сообщил представитель южнокорейского президента, передает Reuters. По договоренности могли быть развернуты две, а не шесть установок, чтобы противостоять возможной угрозе со стороны Северной Кореи.

«Президент Мун сказал, что это его шокировало», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что еще четыре пусковые установки были развернуты, а американская сторона не информировала об этом.

Комплекс THAAD был развернут в Южной Корее в марте в юго-восточном регионе Сонджу.

США направили 6 марта два противоракетных комплексаTHAAD в Южную Корею после очередного запуска баллистической ракеты, произведенного КНДР. Как заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, Пекин считает размещение THAAD на Корейском полуострове нарушением «стратегического баланса в регионе».

Во время встречи в Москве министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И стороны призвали сделать Корейский полуостров безъядерной зоной, сообщал РБК 26 мая. Кроме того, министры выступили против милитаризации региона и размещения американских противоракетных комплексов в Южной Корее.

THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования, который способен перехватить ракеты средней дальности на высот​е до 200 км. THAAD способен обнаружить ракеты противника на расстоянии до 1000 км. 

Теги
Южная Корея, система ПРО, THAAD
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