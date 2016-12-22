Власти Москвы пообещали открыть участок второго кольца метро к Дню города

Первый участок Второго кольца (Третий пересадочный контур, ТПК) Московского метрополитена откроют ко Дню города. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«У нас нет задачи привязывать открытие станций к каким-либо датам, но, думаю, что Третий пересадочный контур — первую северо-западную часть — мы сумеем запустить ко Дню города в начале сентября», — заявил Бочкарев.

По его словам, будут открыты станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «Ходынское поле» и «Петровский парк». Станцию «Нижняя Масловка» планируют открыть в 2018 году.

В феврале 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах в течение трех лет построить в столице «не менее» 30 станций метро. Станции будут включены в Третий пересадочный контур, Солнцевскую и Кожуховскую линии метро.