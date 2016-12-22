Участок Филевской линии московского метро закроют на ремонт

Участок Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт 3 и 4 июня 2017 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
На время проведения ремонтных работ будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станция «Кунцевская» будет осуществлять перевозку пассажиров только по Арбатско-Покровской линии. Станция «Киевская» будет работать как временная конечная с пересадками на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии, а также для проезда до станций «Выставочная» и «Международная».
Участок Филевской линии откроют 5 июня.