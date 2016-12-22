Reuters узнал об отказе сдать помещение Навальному из-за звонка властей

В Туле хозяин помещения аннулировал бронь для проведения встречи оппозиционера Алексея Навального со сторонниками, после того как ему позвонили из городской администрации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бизнесмена, который захотел остаться анонимным.



По его словам, «начались звонки из городской администрации». «Они посоветовали мне не сдавать помещение для собраний Навального», — рассказал он. Собеседник агентства сказал, что он послушался совета, потому что «не хотел неприятностей».

Представитель Навального в Туле Дмитрий Николаев сказал, что было «непросто» найти помещение. По его словам, арендаторы отказывались, потому что «им звонили люди из администрации и советовали» не сдавать помещения под встречу с Навальным.

Представитель городской администрации в свою очередь опроверг, что городские власти хотели помешать проведению мероприятий Навального. «Администрация не звонила никому из хозяев помещений, которые сдавались для проведения встречи с Алексеем Навальным», — сказал собеседник Reuters. Он отметил, что «городская администрация никого не отговаривала от каких-либо действий».

Менеджер компании Fusion рассказала, что отказала в аренде помещения Навальному, потому что компания сдает помещения только для развлекательных мероприятий. «Мы не хотим политизировать наше учреждение», — сказала она агентству.

Менеджер юридической фирмы заявила, что компания разговаривала с активистами Навального об аренде помещения, но переговоры не увенчались успехом, потому что начальнику компании было необходимо помещение в день мероприятия Навального.

В результате, отмечает Reuters, встреча с Навальным была проведена в тульском предвыборном штабе оппозиционера. Как отмечает агентство, на встречу пришли 300 человек, в основном старшеклассники.

В середине мая РБК со ссылкой на члена Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова сообщал, что девять собственников помещений во Владивостоке, в котором Навальный планировал разместить свой штаб, вернули деньги. По его словам, один из владельцев «под давлением властей сменил замки». Кроме того, он рассказал, что также перед открытием предвыборного штаба были задержаны сторонники Навального. Шаведдинов добавил, что полиция «давит» на владельцев помещений, арендуемых под выступления.

В свою очередь, участник «Команды Навального. Владивосток» Алексей Христос рассказал, что штаб переезжал несколько раз, так как «органы» звонили арендаторам и «угрожали статьями». После этого хозяева помещений возвращали деньги.



В декабре 2016 года Навальный заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента на выборах, которые пройдут в 2018 году. Как отмечается на предвыборном сайте Навального, всего в России были открыты 44 его предвыборных штаба.