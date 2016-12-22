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Саудовский фонд вложится в строительство на территории аэродрома Тушино
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20:00
Саудовский фонд вложится в строительство на территории аэродрома Тушино

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) намерен войти в проект по развитию бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

Соглашение было подписано в рамках переговоров в ходе визита в Россию наследного принца Мухаммада бен Сальмана. PIF и РФПИ объявили об усилении совместного инвестиционного партнерства в России. Также обе организации будут развивать инвестиции в таких секторах, как розничная торговля, недвижимость, альтернативная энергетика, транспортная и логистическая инфраструктура.

РФПИ совместно с Российско-китайским инвестфондом (РКИФ) и «Ви Холдингом» Виталия Мащицкого инвестируют 90 млрд руб. в строительство на территории бывшего аэродрома Тушино. Соглашение было подписано сторонами 13 мая 2017 года в ходе визита Владимира Путина в Китай.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, «особую привлекательность проекту придает наличие якорного арендатора в лице ГК «Ростех», а также участие ряда ведущих китайских и ближневосточных инвесторов».

«Застройка территории аэродрома Тушино является знаковым проектом, учитывая масштаб участия российских и иностранных инвесторов», — заявил генеральный содиректор и президент РКИФ Ху Бин.

Генеральный директор «Ви Холдинга» Карима Нигматулина подчеркнула, что развитие территории Тушинского аэродрома — один из самых знаковых проектов в границах Москвы.

Согласно проекту, площадь строительства составит более 1 млн кв. м, она включит в себя офисный парк класса А и жилую недвижимость, а также рекреационно-парковую зону со спортивной площадкой. 

Теги
РФПИ, Саудовская Аравия, PIF, Аэропорт Тушино
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