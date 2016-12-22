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Политика
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Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников
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19:08
Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов был оштрафован за то, что организовал вывоз мусора к домам чиновников, которые не боролись с несанкционированными свалками. Об этом глава республики заявил во время выездного заседания крымского правительства, передает «РИА Новости».

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал Аксенов. Сумму штрафа он не назвал.

В ноябре 2016 года Аксенов на своей странице в Facebook написал, что, если чиновники не будут бороться с появлением несанкционированных свалок, то будут приниматься «беспрецедентные решения». Он пояснил, что в случае необходимости мусор будет вывезен «под дома нерадивых чиновников». «Думаю, что подобный подход сможет изменить положение дел и чиновники, наконец, начнут активную работу в данном направлении», — написал Аксенов.

Слова главы республики воплотились в жизнь, когда в апреле 2017 года активисты высыпали мусор у дверей чиновников, которые ответственны за уборку, в том числе к воротам главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации города Белогорска Вячеслава Курбанова. Министр природы Геннадий Нараев сообщил, что на территории данных муниципалитетов находится 10 тыс. куб. м свалки, которая «длительное время» не ликвидируется.

В Министерстве природы Крыма сообщили, что по факту несанкционированного размещения отходов было возбуждено административное расследование. Как отмечает «РИА Новости», ответственность за акцию перед домами чиновников взял на себя Сергей Аксенов. 

Теги
Крым, Сергей Аксенов, Чиновники
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