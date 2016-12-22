Аксенова оштрафовали за организацию вывоза мусора к домам чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов был оштрафован за то, что организовал вывоз мусора к домам чиновников, которые не боролись с несанкционированными свалками. Об этом глава республики заявил во время выездного заседания крымского правительства, передает «РИА Новости».

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — сказал Аксенов. Сумму штрафа он не назвал.

В ноябре 2016 года Аксенов на своей странице в Facebook написал, что, если чиновники не будут бороться с появлением несанкционированных свалок, то будут приниматься «беспрецедентные решения». Он пояснил, что в случае необходимости мусор будет вывезен «под дома нерадивых чиновников». «Думаю, что подобный подход сможет изменить положение дел и чиновники, наконец, начнут активную работу в данном направлении», — написал Аксенов.

Слова главы республики воплотились в жизнь, когда в апреле 2017 года активисты высыпали мусор у дверей чиновников, которые ответственны за уборку, в том числе к воротам главы администрации Просторненского сельского поселения Джанкойского района Владимира Маниленко и под двери кабинета заместителя главы администрации города Белогорска Вячеслава Курбанова. Министр природы Геннадий Нараев сообщил, что на территории данных муниципалитетов находится 10 тыс. куб. м свалки, которая «длительное время» не ликвидируется.

В Министерстве природы Крыма сообщили, что по факту несанкционированного размещения отходов было возбуждено административное расследование. Как отмечает «РИА Новости», ответственность за акцию перед домами чиновников взял на себя Сергей Аксенов.