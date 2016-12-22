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В Сети опубликовали видео нападения активистов на Львовский облсовет
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18:38
В Сети опубликовали видео нападения активистов на Львовский облсовет

Активисты устроили пикет Львовского областного совета с требованием обратиться в Верховную раду по вопросу амнистии для военных, принимавших участие в антитеррористической операции на юго-востоке Украины (АТО). Около 30 активистов выломали двери, зашли в зал облсовета, забросали помещение дымовыми шашками и угрожали не выпускать депутатов.

Портал Zaxid.net опубликовал видео нападения активистов движений «Сокол», «Азов», «Свобода», Организация украинских националистов (ОУН) и «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) на Львовский областной совет.

Во время захвата активистами Львовского облсовета пострадала беременная журналистка телеканала «Первый западный» Светлана Ровенчак. Ее госпитализировали из-за угрозы выкидыша. Как сообщили порталу Zaxid.net в пресс-службе Львовского городского совета, во время столкновений пострадали еще одна женщина и девять сотрудников правоохранительных органов.

Закон об амнистии был принят в июле 2016 года. Он предусматривает амнистию для наиболее уязвимых категорий осужденных, в том числе беременных, несовершеннолетних, инвалидов и пенсионеров. Также в закон об амнистии попали лица, принимавшие участие в АТО. В августе 2016 года президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон. По его мнению, закон необходимо было согласовать с положениями Уголовного кодекса и закона «О применении амнистии в Украине». 

Теги
нападение, активисты, Львов
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