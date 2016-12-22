Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Акции Amazon впервые пробили уровень $1000 за штуку 18:09 В Сети опубликовали видео нападения активистов на Львовский облсовет 18:38 В Москве создадут шоу-румы будущих квартир для жильцов сносимых хрущевок 18:13 Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco 17:56 Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны» 17:55 В Большую палату ЕСПЧ передали иск Навального против России 17:48 Обвиняемые по делу о теракте в метро останутся под арестом до сентября 17:36 Генпрокуратура Украины вновь предъявила обвинения бизнесмену Курченко 17:33 Мать читавшего стихи на Арбате мальчика заявила в полицию на его мачеху 17:27 «Роснефть» стала единственным поставщиком топлива для Росгвардии 17:25 Суд Чехии разрешил выдать российского хакера США или России 17:23 В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта в Берлине 17:13 Производители табака призвали Титова не вводить Путина в заблуждение 17:11 Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. 16:57 Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны 16:48 Глава Минюста Украины заявил о намерении подать в суд на Саакашвили 16:42 В Сети опубликовали видео обрушения пирамиды Голода в Подмосковье 16:29 Внук Примакова стал советником Володина 16:20 CNN рассказал о наличии у России «унизительной» информации о Трампе 16:17 Додон созовет Совбез Молдавии из-за высылки российских дипломатов 15:55 Суд завершил расследование по делу двух членов группы «Шалтай-Болтай» 15:43
Лента новостей 18:42 МСК
Акции Amazon впервые пробили уровень $1000 за штуку Финансы, 18:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  18:00   USD НАЛ. Покупка 56,69 Продажа 56,70 EUR НАЛ. 63,39 63,40 Сечин встретился с председателем совета директоров Saudi Aramco Бизнес, 17:56 Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны» Политика, 17:55 В Большую палату ЕСПЧ передали иск Навального против России Политика, 17:48 Обвиняемые по делу о теракте в метро останутся под арестом до сентября Общество, 17:36 Генпрокуратура Украины вновь предъявила обвинения бизнесмену Курченко Политика, 17:33 Мать читавшего стихи на Арбате мальчика заявила в полицию на его мачеху Общество, 17:27 «Роснефть» стала единственным поставщиком топлива для Росгвардии Политика, 17:25 Суд Чехии разрешил выдать российского хакера США или России Политика, 17:23 В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта в Берлине Общество, 17:13 Производители табака призвали Титова не вводить Путина в заблуждение Бизнес, 17:11 Российская олимпийская чемпионка вернет медали из-за их низкого качества Спорт, 17:07 Экс-глава «Роснано» не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. Общество, 16:57 Порошенко обвинил Путина в «похищении» княжны Анны Ярославны Политика, 16:48 Роман Павлюченко продолжит карьеру в московском «Арарате» Спорт, 16:42 Глава Минюста Украины заявил о намерении подать в суд на Саакашвили Политика, 16:42 В Сети опубликовали видео обрушения пирамиды Голода в Подмосковье Общество, 16:29 Внук Примакова стал советником Володина Политика, 16:20 CNN рассказал о наличии у России «унизительной» информации о Трампе Политика, 16:17 Додон созовет Совбез Молдавии из-за высылки российских дипломатов Политика, 15:55 Суд завершил расследование по делу двух членов группы «Шалтай-Болтай» Политика, 15:43 Операторы объяснили отсутствие оповещений об урагане в Москве Общество, 15:41 Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной Бизнес, 15:37 Дортмундская «Боруссия» уволила тренера из-за конфликта с руководством Спорт, 15:29 Глава PR-службы президента США Майк Дубке подал в отставку Политика, 15:29 Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти Политика, 15:25 Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра Общество, 15:22
Акции Amazon впервые пробили уровень $1000 за штуку
Материалы по теме Глава Amazon оценил строительство собственной ракеты-носителя в $2,5 млрд Основатель Amazon впервые вошел в тройку самых богатых людей мира Неполадки в веб-сервисах Amazon нарушили работу сотен сайтов Amazon раскрыл данные о торговле с Ираном вопреки санкциям США
18:09
Акции Amazon впервые пробили уровень $1000 за штуку

Бумаги компании Amazon впервые за ее историю пробили $1000 за акцию на бирже. Об этом сообщает CNBC News.

Как отмечается на сайте Bloomberg, акции Amazon на открытии торгов стоили $996,51, а к 16:30 мск они достигли $1000,18, но затем через пять минут упали на $3 — до $997,60. На данный момент ценные бумаги Amazon торгуются на уровне $996,71.

В начале мая Bloomberg сообщал, что основатель и глава компании Amazon.com Джефф Безос продал часть принадлежащего ему пакета и выручил за них около $1 млрд. Всего он продал 1 млн принадлежащих ему ценных бумаг по цене от $935 до $950 за штуку. Всего у него осталось около 79,9 млн акций, что составляет около 17% компании Amazon. 

Теги
Акции, Amazon, биржи
Другие материалы РБК
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Известный российский спортсмен решил сдать мандат депутата Госдумы
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
На загородных трассах разрешенную скорость снизят до 50 км/ч
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку