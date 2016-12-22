Акции Amazon впервые пробили уровень $1000 за штуку

Бумаги компании Amazon впервые за ее историю пробили $1000 за акцию на бирже. Об этом сообщает CNBC News.

Как отмечается на сайте Bloomberg, акции Amazon на открытии торгов стоили $996,51, а к 16:30 мск они достигли $1000,18, но затем через пять минут упали на $3 — до $997,60. На данный момент ценные бумаги Amazon торгуются на уровне $996,71.

В начале мая Bloomberg сообщал, что основатель и глава компании Amazon.com Джефф Безос продал часть принадлежащего ему пакета и выручил за них около $1 млрд. Всего он продал 1 млн принадлежащих ему ценных бумаг по цене от $935 до $950 за штуку. Всего у него осталось около 79,9 млн акций, что составляет около 17% компании Amazon.