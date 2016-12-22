Украина возбудила дело против россиян за ведение «гибридной войны»

Прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение, которое сохранилось в рамках Генпрокуратуры Украины) возбудило уголовное дело в отношении российских должностных лиц за ведение «гибридной войны». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Дело открыто по материалам СБУ по ч.1 ст.437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Оно основывается на материалах СБУ, в которых российских должностных лиц обвиняют в действиях, которые были направлены на «изменение территориальной целостности Украины и создание условий для вынужденного переселения с территории Крыма» граждан Украины.

Во время досудебного расследования прокуратура уделит «особое внимание» приготовлению к «оккупации Крыма и склонению жителей полуострова к ненависти к народам Украины» путем «манипуляции общественным мнением» через СМИ и соцсети.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил ТАСС, что возбуждение Киевом уголовного дела в отношении чиновников из России за ведение «гибридной войны» «нелогичное и бессмысленное». По его словам, на Украине действуют по принципу «что бы нам сделать плохого», не применяя «здравый смысл» и «логику», а также «заботу о своей стране — об Украине».

О ведении Россией «гибридной войны» в отношении Украины в виртуальном пространстве, последствия которой можно ощутить и за ее пределами, заявил украинский лидер Петр Порошенко в статье, которую опубликовало 27 мая издание Politico. В ней президент призвал лидеров G7 остановить «агрессию России» и «инвестировать» в безопасность Украины. «Щупальца Кремля протянулись к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников», — заявлял Порошенко.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова Порошенко про «щупальца Кремля» «проявлением паранойи», добавив, что есть «русский мир, как геополитическое и социокультурное явление, влияние которого на человечество действительно огромно». Эти «щупальца», по словам Клинцевича, обрезать «невозможно».