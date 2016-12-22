Суд Чехии разрешил выдать российского хакера США или России

Суд в Чехии постановил, что россиянин Евгений Никулин может быть выдан либо России, либо США, так как обвинения против него выдвинули обе стороны. Финальное решение о выдаче должен принять министр юстиции Чехии Роберт Пеликан, передает Reuters.

Никулин был задержан в октябре 2016 года в Праге полицией Чехии в сотрудничестве с ФБР США. Минюст США считает, что Никулин взломал в 2012 году сервера компаний Dropbox, Formspring и LindeIn и похитил личные данные пользователей. Россия подозревает его в краже более 100 тыс. руб. через платежную систему WebMoney. Обе стороны обратились к Чехии с просьбой выдать Никулина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя задержание Никулина в Праге, обвинила США в «охоте» на россиян по всему миру. Она заявила, что претензии Вашингтона политически мотивированы.

Сам Никулин рассказывал о том, что в ходе допросов его пытались заставить заявить о том, что он по приказу Владимира Путина пытался взломать электронную почту Хиллари Клинтон. Позднее его убеждали взять на себя вину за взлом сервером Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года. Россиянин на это не согласился.