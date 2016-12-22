В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта в Берлине

Полиция Германии арестовала 17-летнего выходца из Сирии, подозреваемого в подготовке теракта в Берлине. Об этом сообщает телеканал N24 со ссылкой на местное МВД.

Молодой человек был арестован в округе Уккермарк. Поводом для задержания послужила информация о том, что молодой человек направил по WhatsApp сообщение своей матери о запланированной атаке.

По информации полиции, он въехал в Германию в 2015 году как беженец.

В декабре 2016 года в Германии произошел теракт. Выходец из Туниса Анис Амри въехал в толпу на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, после чего скрылся.

В результате теракта погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Ответственность за совершение теракта взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»

Террорист Анис Амри был убит 23 декабря в пригороде Милана в ходе перестрелки с полицией. По информации итальянского издания Panorama, полицейские остановили мужчину для проверки документов, после чего он открыл по ним огонь.