Глава Минюста Украины заявил о намерении подать в суд на Саакашвили

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Глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко намерен подать иск о защите чести и достоинства против лидера политической партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Петренко подчеркнул, что никто не имеет права манипулировать, врать, нецензурно выражаться и скатываться к популизму.

По информации агентства, 30 мая у здания Министерства юстиции страны прошел внеочередной съезд партии «Рух новых сил». В съезде приняли участие 500–700 человек. Участники требовали зарегистрировать партию бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

По информации газеты «Украинская правда», Петренко заявил, что на митинге была озвучена информация о том, что Минюст якобы отказывает в регистрации смены названия партии «Рух новых сил» и при этом незаконно зарегистрировал партию «Блок Михаила Саакашвили». По словам Петренко, Министерство юстиции зарегистрировало «Рух новых сил» полгода назад. Министр пообещал зарегистрировать изменения в названии, если партия подаст все необходимые документы.

Петренко также объяснил, что зарегистрировать «Блок Михаила Саакашвили» Министерство юстиции обязал суд. «Больше года назад группа граждан Украины, среди которых был однофамилец Саакашвили, подала пакет документов на регистрацию «Блока Саакашвили». Министерство юстиции отказало в регистрации этой партии. Эти граждане обратились в суд — и больше года у них были судебные процессы», — отметил Петренко.

По словам Петренко, Михаил Саакашвили был уведомлен об этом, но в течение года не вмешивался в дело. По его словам, «сегодня это используется как то, что якобы Минюст незаконно зарегистрировал» партию. 

Теги
Украина, Михаил Саакашвили, «Рух новых сил»
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