В Сети опубликовали видео обрушения пирамиды Голода в Подмосковье

Портал «Концептуал» опубликовал видео крушения пирамиды Голода в Истринском районе Подмосковья во время урагана 29 мая.

На видео человек, который представляется ведическим шаманом Радмиром, заявляет, что он и его последователи «получили информацию о том, что может произойти непоправимое». По его словам, он прибыл к пирамиде, чтобы провести там «славянский обряд».

Далее на видео видно, как из пирамиды вышли двое человек. После этого поднялся ветер, а пирамида рухнула.

Ураган разрушил пирамиду Голода Видео: Телеканал РБК

О том, что шквалистый ветер обрушил пирамиду, сообщил 29 мая РБК владелец и проектировщик строения Александр Голод. По его словам, после того как ветер усилился, было решение эвакуировать всех сотрудников и посетителей из пирамиды. «Стихия разрушила сооружение», — рассказал он. В результате инцидента никто не пострадал.

Пирамида на Новорижском шоссе была построена в 1999 году. Ее высота — 44 м. По замыслу Голода, она была частью его исследования влияния пирамид на окружающую среду, которое не признает большинство ученых. На ее месте теперь Голод планирует построить 100-метровую пирамиду. По его словам, проект уже готов и оценен в $3–4 млн. Голод рассказал РБК, что новое строение с сопутствующей инфраструктурой появится до конца года.

В понедельник, 29 мая, шквалистый ветер в Москве и Подмосковье повалил деревья и стал причиной сбоев в движении общественного транспорта. В результате разгула стихии погибли 16 человек, 170 обратились за помощью в медицинские учреждения, в том числе 22 ребенка.