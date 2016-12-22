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Додон созовет Совбез Молдавии из-за высылки российских дипломатов
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15:55
Додон созовет Совбез Молдавии из-за высылки российских дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что созовет Совет безопасности страны и потребует отчета от директора службы информации и безопасности Михайя Балана и министра иностранных дел Андрея Галбура в связи с высылкой из страны пяти российских дипломатов. Об этом сообщает издание Agora.

«Когда я вернусь из Санкт-Петербурга, я созову Совет безопасности и запрошу отчета главы службы информации и безопасности и министра иностранных дел. Логичнее будет уйти в отставку. Рано или поздно вы ответите за это», — сказал Додон.

Молдавский президент заявил, что он узнал о высылке российских дипломатов от посольства Молдавии в России. «Почему президент должен узнавать о том, что происходит из другой страны? Вы совсем страх потеряли?» — сказал Додон. Он подчеркнул, что не хотел бы повторения «украинского сценария». «Если вы перейдете черту, то… Если драка неизбежна, бить надо первым», — резюмировал молдавский президент.

Додон заявил, что высылка российских дипломатов была «нелогичным шагом». Кроме того, он обратился к России и попросил не делать «поспешных выводов».

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос, обсудит ли Додон с лидером России высылку дипломатов, заявил, что Кремль ждет молдавского президента на форуме в Петербурге, передает «РИА Новости».

О том, что Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата, сообщалось 29 мая. Им нужно в течение 24 часов покинуть страну. Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил данную информацию, но имен высылаемых дипломатов не назвал. В свою очередь, премьер-министр Молдавии Павел Филип рассказал, что российские дипломаты были высланы из страны из-за информации, которая была получена от спецслужб. Однако какие именно данные были переданы, он не пояснил.

Додон на своей странице в Facebook назвал решение о высылке российских дипломатов «возмутительным» и направленным против его действий по восстановлению отношений с Россией. В МИД России назвали решение Молдавии «парадоксальным, но показательным». Как пояснила официальный представитель ведомства Мария Захарова, к работе российских дипломатов данная ситуация «никак не относится», но показывает, «как развивается ситуация в Молдавии». 

Теги
Молдавия , Игорь Додон
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