Суд завершил расследование по делу двух членов группы «Шалтай-Болтай»

Завершилось расследование по уголовному делу в отношении двух предполагаемых участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константина Теплякова и Александра Филинова, обвиняемых в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом заявил следователь ФСБ Сергей Агузаров на заседании Мосгорсуда 30 мая, сообщает «Интерфакс».

На заседании рассматривалось ходатайство следствия о продлении фигурантам ареста на два месяца. В мае суд продлил арест лидеру хакерской группы Владимиру Аникееву до 8 июля.

Участникам хакерской группы «Шалтай-Болтай» были предъявлены обвинения по ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации группой лиц). Аникеев в феврале 2017 года пошел на сделку со следствием. Филинов отказался признать свою вину.

Адвокат Теплякова Руслан Коблев в марте 2017 года заявил РБК, что его подзащитный признал свою вину.

Четвертый член хакерской группы Александр Глазастиков находится в Эстонии и намерен просить власти страны предоставить ему политическое убежище.

Хакерская группа «Шалтай-Болтай» специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов чиновников и бизнесменов, а затем продавала их данные через интернет. В апреле стало известно, что потерпевшими по делу признаны помощник президента России Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев.