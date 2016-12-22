Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти

Россия благодарна Саудовской Аравии за «идеи и совместную работу» по действиям стран, которые входят в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не являются ее членами. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со вторым наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщает корреспондент РБК.

Эти «согласованные действия» позволили «стабилизировать ситуацию на мировых рынках углеводородов», добавив Путин.

Рост экономических связей между странами, по словам Путина, составил 130% в начале 2017 года. Президент подчеркнул, что страны совместно занимаются урегулированием сложных конфликтов, в том числе и в Сирии. Путин заявил, что первый в истории отношений России и Саудовской Аравии визит принца будет «хорошим знаком, сигналом и стимулом» в развитии двусторонних связей.

В свою очередь, Мухаммед бен Сальман заявил, что отношения двух стран переживают «один из лучших этапов». «Россия и Саудовская Аравия выстраивают прочный фундамент на рынке энергоносителей, также есть много программ экономического сотрудничества», — заявил он. Принц отметил, что у стран «нет никаких точек столкновения».