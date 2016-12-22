Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане

Жители Москвы, которые не получили СМС-оповещение о надвигавшемся на Москву урагане, не имеют оснований обратиться в суд. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, «законодательство не регулирует и не обязывает МЧС [делать СМС-оповещения], это их инициатива, которая очень эффективна». Она добавила, что власти Москвы быстро отреагировали и выразили готовность оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев заявил РБК, что у тех, кто не получил СМС-оповещение, но при этом не пострадал от стихийного бедствия, нет правовых оснований для обращения в суд. «Тем же, кто пострадал физически или получил материальный ущерб, в первую очередь необходимо определиться с субъектом судебного иска», — сказал он.
По его словам, это могут быть местные органы власти или управляющая компания, которые не следили за состоянием деревьев, в результате чего дерево упало и повредило автомобиль. Также это может быть МЧС, не оповестившее о плохих погодных условиях.
«Пострадавшему необходимо будет доказать причинно-следственные связи между тем, что он не получил СМС-уведомление и ущербом или увечьем. Основания для обращения в суд — ст.15 ч.2 Гражданского кодекса России (о взыскании убытков)», — отметил Князев.
На машину упало дерево. Что делать?
Ураган в Москве и Московской области прошел 29 мая. Скорость ветра в некоторых районах Москвы достигала 22 м/с. Из-за урагана в столице погибли 16 человек, еще 170 пострадали, в том числе 22 ребенка. Власти Москвы пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над ликвидацией последствий урагана работают около 30 тыс. спасателей и 5 тыс. единиц техники. Последствия, согласно обещанию мэра Москвы, будут ликвидированы в течение двух дней.