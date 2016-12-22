Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане 15:09 Верховный суд отказался взыскать с России 33 млрд руб. по иску Батуриной 15:37 Глава PR-службы президента США Майк Дубке подал в отставку 15:29 Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти 15:25 Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра 15:22 Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны 15:20 AFI Development Льва Леваева стала прибыльной впервые за полтора года 15:16 Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС 15:13 Lego для маркетологов: как собрать лояльность из готового набора 15:11 «Аэрофлот» подал второй иск к производителю Superjet на 2,1 млрд руб. 15:10 Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ 14:58 МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии 14:37 Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане 14:25 Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины» 14:21 МИД сообщил о «тяжелых боях» с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан 14:13 Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5% 14:06 СМИ узнали о нелегальном переходе тремя людьми границы Финляндии и России 13:59 Минэкономразвития опровергло ограничение Турцией ввоза зерна из России 13:59 Медведев предложил экспортировать российское образование 13:54 В Раде призвали к блокировке нарушающих законы Украины сайтов ДНР и ЛНР 13:48 Поставщику наггетсов для «Макдоналдса» запретили экспортные поставки 13:44
Лента новостей 15:40 МСК
Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за идеи по стабилизации рынка нефти Политика, 15:25 Власти предупредили о возвращении в Москву сильных порывов ветра Общество, 15:22 Трамп раскритиковал отношения США и Германии в области торговли и обороны Политика, 15:20 AFI Development Льва Леваева стала прибыльной впервые за полтора года Бизнес, 15:16 Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию Украины с ЕС Политика, 15:13 Lego для маркетологов: как собрать лояльность из готового набора Свое дело, 15:11 «Аэрофлот» подал второй иск к производителю Superjet на 2,1 млрд руб. Бизнес, 15:10 Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане Общество, 15:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,65 Продажа 56,70 EUR НАЛ. 63,25 63,30 Журналисты исключили подделку письма с требованиями епископа РПЦ Общество, 14:58 МИД заявил об угрозе для России химоружия Квантунской армии Политика, 14:37 Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане Общество, 14:25 Кадыров пригласил Макрона и Меркель посетить Чечню для «поисков истины» Политика, 14:21 МИД сообщил о «тяжелых боях» с ЕС из-за визовых ограничений для крымчан Политика, 14:13 Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в I квартале выросла на 45,5% Бизнес, 14:06 СМИ узнали о нелегальном переходе тремя людьми границы Финляндии и России Общество, 13:59 Минэкономразвития опровергло ограничение Турцией ввоза зерна из России Экономика, 13:59 Медведев предложил экспортировать российское образование Экономика, 13:54 В Раде призвали к блокировке нарушающих законы Украины сайтов ДНР и ЛНР Политика, 13:48 Поставщику наггетсов для «Макдоналдса» запретили экспортные поставки Бизнес, 13:44 Петербург подтвердил выделение «Зениту» земли под еще один стадион Спорт, 13:37 В районе Марьино в Москве подожгли пять автомобилей Общество, 13:35 Курс евро на завтра  13:31 EUR ЦБ 62.9484 -0.4200 Курс доллара на завтра  13:31 USD ЦБ 56.5168 -0.1938 Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT Политика, 13:22 Кабмин разрешит военнослужащим погашать ипотеку маткапиталом Политика, 13:16 Костин заявил о потерях в 25–27 млрд руб. из-за закрытия ВТБ на Украине Политика, 13:15 Москалькова заявила об отсутствии просьб от геев из Чечни о госзащите Общество, 13:03
Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане
Материалы по теме Кремль отказался комментировать работу МЧС по оповещению об урагане Собянин назвал сроки ликвидации последствий урагана Собянин доложил об ущербе от урагана в Москве СМИ узнали о трех поврежденных ураганом самолетах в Шереметьево
15:09
Омбудсмен не увидела оснований для жалоб на оповещения МЧС об урагане

Жители Москвы, которые не получили СМС-оповещение о надвигавшемся на Москву урагане, не имеют оснований обратиться в суд. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, «законодательство не регулирует и не обязывает МЧС [делать СМС-оповещения], это их инициатива, которая очень эффективна». Она добавила, что власти Москвы быстро отреагировали и выразили готовность оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев заявил РБК, что у тех, кто не получил СМС-оповещение, но при этом не пострадал от стихийного бедствия, нет правовых оснований для обращения в суд. «Тем же, кто пострадал физически или получил материальный ущерб, в первую очередь необходимо определиться с субъектом судебного иска», — сказал он.

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

По его словам, это могут быть местные органы власти или управляющая компания, которые не следили за состоянием деревьев, в результате чего дерево упало и повредило автомобиль. Также это может быть МЧС, не оповестившее о плохих погодных условиях.

«Пострадавшему необходимо будет доказать причинно-следственные связи между тем, что он не получил СМС-уведомление и ущербом или увечьем. Основания для обращения в суд — ст.15 ч.2 Гражданского кодекса России (о взыскании убытков)», — отметил Князев.

На машину упало дерево. Что делать?

Ураган в Москве и Московской области прошел 29 мая. Скорость ветра в некоторых районах Москвы достигала 22 м/с. Из-за урагана в столице погибли 16 человек, еще 170 пострадали, в том числе 22 ребенка. Власти Москвы пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над ликвидацией последствий урагана работают около 30 тыс. спасателей и 5 тыс. единиц техники. Последствия, согласно обещанию мэра Москвы, будут ликвидированы в течение двух дней. 

Теги
Москва, ураган, Татьяна Москалькова, жертвы урагана
Другие материалы РБК
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Яхта российского олигарха отличилась на вечеринке в Каннах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку