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СМИ узнали о нелегальном переходе тремя людьми границы Финляндии и России
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СМИ узнали о нелегальном переходе тремя людьми границы Финляндии и России
Общество, 13:59
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СМИ узнали о нелегальном переходе тремя людьми границы Финляндии и России

Трое иностранцев пересекли границу России и Финляндии и попросили убежища у Хельсинки, сообщила финская телекомпания Yle без указания источников информации. Речь идет о мужчинах в возрасте около 30-ти лет, их национальность неизвестна.

По данным телеканала, мужчины перешли границу незаконно около пограничного пункта Вяртсиля. Погранслужба Северной Карелии начала предварительное расследование инцидента. Финская сторона находится в контакте с российским уполномоченным в городе Суоярви (находится в Карелии).

В штабе пограничной охраны Финляндии, а также в пограничном отряде по району Северной Карелии РБК не смогли подтвердить факт нелегального пересечения границы тремя людьми и их запроса о политическом убежище, а также предоставить информацию об их гражданстве.

«По законам Финляндии мы не можем предоставлять подобную информацию. А также подтвердить факт перехода границы этими людьми», — сказал собеседник РБК из пограничного отряда Финляндии.

Yle 11 мая сообщала о «рекордном росте» количества поданных заявлений на финские визы в России. По данным телекомпании, каждый день в консульство подается до 4 тыс. визовых заявлений.

Теги: Финляндия , граница , переход
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