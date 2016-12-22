Лавров прокомментировал обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT

Фактов, подтверждающих обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Sputnik и RT, нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что здесь, в этих оценках, отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы и которая захватила ряд других стран, в том числе в Европе», — сказал Лавров. Он добавил, что «из этой инерции» наши западные партнеры «никак не могут выбраться».

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Предвыборная команда Макрона 27 апреля отказала RT и Sputnik в аккредитации. Пресс-секретарь Макрона тогда заявил, что российские издания являются «двуглавой сущностью». По данным Reuters, он обвинил их в публикации государственной пропаганды и фейковых новостей.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным 29 мая Макрон объяснил отказ в аккредитации для журналистов RT и Sputnik. Он заявил, что эти издания «ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды». При этом он добавил, что сохраняет хорошие отношения с иностранными журналистами, но «когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты».

Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян ответила на заявление Макрона. Она сообщила, что, «пользуясь логикой Макрона», из России нужно выдворить вообще «все западные СМИ». «Все западные СМИ абсолютно всегда против Путина, и абсолютно всегда агитируют за российскую оппозицию, тем самым, безусловно, пытаясь вмешиваться в наши выборы. Она подчеркнула, что «мы не были против Макрона, мы были не за Макрона».