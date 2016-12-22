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В Раде призвали к блокировке нарушающих законы Украины сайтов ДНР и ЛНР
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13:48
В Раде призвали к блокировке нарушающих законы Украины сайтов ДНР и ЛНР

Киев должен заблокировать сайты ОРДЛО (отдельных районов ДНР и ЛНР), которые нарушают законодательство Украины, «сеют межнациональную рознь» и выступают против территориальной целостности и суверенитета страны. Об этом заявила на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко.

Таким образом политик отреагировала на слова президента Франции Эмманюэля Макрона на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Французский политик назвал российский телеканал RT и информационное агентство Sputnik «органами лживой пропаганды».

По ее словам, Макрон назвал «российские пропагандистские каналы тем, чем они являются на самом деле», и не пустил их на брифинг, потому что «это не СМИ». Геращенко добавила, что подобные заявления Макрона могут стать «замечательным аргументом» для чиновников и структур из Европы, которые, по ее словам, делают вид», что не понимают причин и последствий «гибридной войны и информационной составляющей цели войны России против всего цивилизованного мира».

Вице-спикер подчеркнула, что после заявления Макрона французские журналисты, общественные организации и генсек Совета Европы Турбьерн Янгланд «не заявили о наступлении на свободу слова».

Предвыборный штаб Макрона отказался аккредитовывать RT и Sputnik 27 апреля. Пресс-секретарь Макрона назвал эти издания «двуглавой сущностью», обвинив в публикации госпропаганды и фейковых новостей, сообщало агентство Reuters.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем микроблоге в Twitter, что, следуя «логике Макрона», все «мейнстримовские СМИ надо высылать из России». Самого политика она назвала «дешевым водевилем».

 

Теги
ДНР, ЛНР, блокировка сайтов, Ирина Геращенко, Эмманюэль Макрон
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