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Общество
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Москалькова заявила об отсутствии просьб от геев из Чечни о госзащите
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13:03
Москалькова заявила об отсутствии просьб от геев из Чечни о госзащите

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не получила ни одного обращения от лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией из Чечни или от их родственников с просьбой взять их под государственную защиту. Об этом она заявила агентству «Интерфакс».

«Несмотря на мои официальные заверения, что я готова как уполномоченный по правам человека в РФ обеспечить государственную защиту или же патронировать правоохранительные органы, ни один человек из этой категории или его родственник до сих пор не обратился ко мне с соответствующим заявлением», — сказала она.

Москалькова также отметила, что сделала запрос к главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину по поводу возможного преследования геев в Чечне. «В зависимости от ответа от него я приму решение по этому вопросу», — заявила она. Она добавила, что месяц, предусмотренный законом для ответа, со дня подачи запроса в СК еще не истек.

Чеченские геи не обращались к уполномоченному по правам человека Татьяне Москалькова с просьбой взять их под государственную защиту, подтвердил РБК директор благотворительного фонда «Сфера» Игорь Кочетков. «Москалькова общалась с представителями ЛГБТ-сообщества и знает к кому нужно обратиться на эту тему, если готова обеспечить меры государственной защиты и хочет, чтобы к ней обратились. Но пока она не утверждала, что госзащита будет действительно предоставлена. По закону о уполномоченном по права человека она не осуществляет такую защиту — следовательно к ней пока нет оснований обращаться», — заявил Кочетков.

До этого, 21 мая, Москалькова заявила, что готова поехать в Чечню для выяснения ситуации с преследованием геев после сбора всей необходимой информации. «Мне нужно поехать, вооруженной какими-то данными», — говорила она, отмечая, что к настоящему времени никакой информации от официальных источников Чечни по вопросу геев она не получала. «На те официальные запросы, которые я сделала, я получила отрицательные ответы», — рассказала она. По словам Москальковой, как только у нее появятся необходимые данные для того, чтобы вести диалог с чеченскими властями, она поедет в республику.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала материал, в котором говорилось о массовом преследовании геев в республике. Кроме того, в статье говорилось о том, что высшие духовные лица Чечни одобряют такое положение дел. Власти Чечни все обвинения опровергли, заявив, что в республике вообще нет и не было геев. В то же время правозащитники заявили о том, что вывезли из Чечни 40 человек, которые подвергались притеснениям местным населением и властями. При этом российские ЛГБТ-активисты заявили, что к ним за помощью обращались около 80 геев из Чечни. 
Теги
Чечня , права человека, Татьяна Москалькова, геи в Чечне
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