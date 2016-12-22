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Кабмин разрешит военнослужащим погашать ипотеку маткапиталом
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13:16
Кабмин разрешит военнослужащим погашать ипотеку маткапиталом

Военнослужащим, которые участвуют в программе накопительно-ипотечной системы (НИС), разрешат погашать ипотеку с помощью материнского капитала либо улучшать жилищные условия, приобретая жилье большего размера. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Если жилье приобретут по договору купли-продажи либо по долевому участию в строительстве, деньги (маткапитал) можно будет использовать спустя шесть месяцев после перехода права собственности на имущество покупателю. После этого устанавливающие право на жилье документы переоформят, поделив доли на детей и супруга военнослужащего.

По мнению правительства, это поможет военным в решении проблем с жильем, а также полностью исключить задолженность по кредиту после 20 лет военной службы.

Член думского комитета по социальной политике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили 13 марта заменить маткапитал на пособия до 15 тыс. руб. Также парламентарии предложили предоставлять матерям, которым полагаются такие пособия, земельные участки и автомобили. В Госдуме и Минтруде инициативу не поддержали

Теги
ипотека, кабмин, материнский капитал, маткапитал, военнослужащие, НИС
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