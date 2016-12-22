Собянин назвал сроки ликвидации последствий урагана

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что последствия прошедшего 29 мая урагана в Москве будут ликвидированы в течение двух дней. Об этом он заявил на заседании президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает «РИА Новости».
Также мэр Москвы сообщил, что прошедший ураган повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения, около 2 тыс. автомобилей и повалил 14 тыс. деревьев. По словам Собянина, в столице над ликвидацией последствий урагана работают около 30 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.
В понедельник, 29 мая, во второй половине дня в Москве и Московской области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах столицы достигала 22 м/с. В результате урагана погибли 16 человек, еще 170 обратились за помощью в медицинские учреждения, в том числе 22 ребенка. Власти Москвы выплатят по 1 млн руб. компенсации семьям погибших от урагана.