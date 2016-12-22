В Киеве застрелили бывшего директора «Укрспирта»

В Киеве был застрелен экс-директор украинского государственного предприятия «Укрспирт» Виктор Панков, занимавший эту должность в 2014 году. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, убийство произошло на улице Михаила Гришко. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киеве, неизвестный из автомобиля Audi несколько раз выстрелил в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. В Киеве был введен план «Перехват». Неизвестный стрелял из автомобиля Audi, уточняет УНН со ссылкой на собственные источники.
В полиции заявили, что при осмотре тела погибшего судмедэксперт обнаружил четыре ранения. Правоохранители изъяли с места случившегося гильзу калибра 9 мм.
При этом в полиции не сообщили имя погибшего. Там лишь рассказали, что это житель Киева 1968 года рождения.
В конце марта неизвестные в Киеве напали на заместителя директора украинского государственного предприятия «Укрспирт» Игоря Ильчишина. В пресс-службе компании сообщали, что в данный момент ведется следствие. Там подчеркивали, что «все вопросы» относительно «мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин произошедшего» находятся в «компетенции правоохранительных органов».