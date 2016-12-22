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МЧС привлекло более тысячи спасателей к ликвидации последствий урагана
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11:00
МЧС привлекло более тысячи спасателей к ликвидации последствий урагана

Над ликвидацией последствий обрушившегося на московский регион урагана работают более тысячи спасателей, привлечено более 170 единиц спецтехники. Такие данные привел заместитель начальника ГУ МЧС по Москве Андрей Мищенко, сообщает ТАСС.

Мищенко заявил, что для борьбы с последствиями были собраны «свободные от службы» сотрудники ведомства. «Дополнительно привлечено 800 человек и 210 единиц техники», — уточнил он. Сотрудники ведомства совместно с аварийными бригадами городских служб убрали с дорог и площадок более трех тысяч деревьев, поваленных ураганом, отчитался начальник московского управления МЧС.

Над устранением последствий стихии в семи областях России, включая Москву и Подмосковье, работают 22,3 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники, заявил он.

Из-за прошедшего в понедельник в Москве и Московской области урагана погибли 16 человек. В медицинские учреждения обратились за помощью около 170 человек.

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Синоптики рассказали РБК, что во вторник существенных осадков и сильных порывов ветра в столичном регионе не ожидается. 

Теги
Москва, МЧС, ураган
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