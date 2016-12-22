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Политика
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МИД ответил на сообщения о предложении России о тайном канале связи с США
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11:15
МИД ответил на сообщения о предложении России о тайном канале связи с США

МИД России не разглашает информацию о рабочих контактах посла России в США Сергея Кисляка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС. Так он ответил на сообщения телеканала Fox News о том, что Кисляк предложил советнику американского президента Дональда Трампа Джареду Кушнеру создать «тайный канал связи» с США.

По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, разглашение такой информации нарушило бы каноны работы в МИДе, которых там «будут придерживаться».

Fox News со ссылкой на собеседника сообщал, что использовать «засекреченную линию» между администрацией американского лидера и Россией предложили «русские». По словам собеседника, в планах было не создание «постоянного» канала, а лишь совершение «однократных» звонков для обсуждения конфликта в Сирии.

Ранее, 26 мая, газета Washington Post (WP), ссылаясь на источники среди американских чиновников, писала о планах создания «секретного канала связи» между Кремлем и США, которые Джаред Кушнер озвучил Сергею Кисляку во время их встречи в Trump Tower в декабре 2016 года.

Советник Трампа по экономическим вопросам​ Гэри Кон заявлял, что тему о «связях с Россией» не поднимали на двусторонних встречах президента США на саммите G7 на Сицилии. На просьбу представителей СМИ прокомментировать связи Кушнера с Кремлем Кон ответил: «Мы не собираемся комментировать Джареда. Мы просто не будем этого делать».

Кроме того, советник по нацбезопасности США Генри Макмастер сообщил журналистам, что Соединенные Штаты используют «каналы обратной связи с некоторыми странами», по которым общаются в «очень острожной и сдержанной манере». Президент США Дональд Трамп заявил о «полном доверии» к Кушнеру, который, по его словам, «делает серьезную работу для страны». По его словам, Кушнер занимается программами, которые «помогут сэкономить» США «миллиарды долларов». 

Теги
Кремль, МИД России, Джаред Кушнер, Сергей Кисляк, Дональд Трамп, WP, связи с Россией, каналы связи
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