МИД ответил на сообщения о предложении России о тайном канале связи с США

МИД России не разглашает информацию о рабочих контактах посла России в США Сергея Кисляка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС. Так он ответил на сообщения телеканала Fox News о том, что Кисляк предложил советнику американского президента Дональда Трампа Джареду Кушнеру создать «тайный канал связи» с США.

По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, разглашение такой информации нарушило бы каноны работы в МИДе, которых там «будут придерживаться».

Fox News со ссылкой на собеседника сообщал, что использовать «засекреченную линию» между администрацией американского лидера и Россией предложили «русские». По словам собеседника, в планах было не создание «постоянного» канала, а лишь совершение «однократных» звонков для обсуждения конфликта в Сирии.

Ранее, 26 мая, газета Washington Post (WP), ссылаясь на источники среди американских чиновников, писала о планах создания «секретного канала связи» между Кремлем и США, которые Джаред Кушнер озвучил Сергею Кисляку во время их встречи в Trump Tower в декабре 2016 года.

Советник Трампа по экономическим вопросам​ Гэри Кон заявлял, что тему о «связях с Россией» не поднимали на двусторонних встречах президента США на саммите G7 на Сицилии. На просьбу представителей СМИ прокомментировать связи Кушнера с Кремлем Кон ответил: «Мы не собираемся комментировать Джареда. Мы просто не будем этого делать».



Кроме того, советник по нацбезопасности США Генри Макмастер сообщил журналистам, что Соединенные Штаты используют «каналы обратной связи с некоторыми странами», по которым общаются в «очень острожной и сдержанной манере». Президент США Дональд Трамп заявил о «полном доверии» к Кушнеру, который, по его словам, «делает серьезную работу для страны». По его словам, Кушнер занимается программами, которые «помогут сэкономить» США «миллиарды долларов».