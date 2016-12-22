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На Волге теплоход со 143 пассажирами сел на мель
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10:52
На Волге теплоход со 143 пассажирами сел на мель

На реке Волге в Нижегородской области сел на мель теплоход «Очарованный странник», на борту которого находились 143 пассажира. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве добавили, что «ни один из пассажиров теплохода не пострадал». «В данный момент к ним направлен буксир», — добавили в пресс-службе.

Оператор горячей линии Волжского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства в беседе с РБК подтвердил, что «143 пассажира, которые находятся на борту теплохода «Очарованный странник», не пострадали».

Там добавили, что судно принадлежит компании «Волжские путешествия плюс». «В данный момент к теплоходу подходит катер нашего управления для промера глубин и осмотра», — сообщил собеседник РБК.

В середине мая на Волго-Балтийском водном пути сел на мель пассажирский теплоход, который следовал из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. На борту находились 166 пассажиров. В середине марта теплоход Albany с более 2,5 тыс. т стекла на борту сел на мель в акватории порта Азов. Он был снят с мели с помощью буксира «Шлюзовой-90». 

Теги
Волга, Нижегородская область, телпоход
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