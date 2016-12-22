Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
СК назвал версию падения учебного самолета Ан-26 в Саратовской области 10:31 Навальный потребовал вызвать Медведева на суд с Усмановым 11:02 МЧС привлекло более тысячи спасателей к ликвидации последствий урагана 11:00 На Волге теплоход со 143 пассажирами сел на мель 10:52 Синоптики пообещали отсутствие «существенных осадков» в Москве во вторник 10:37 Усманов назвал ответ Навального выступлением в жанре stand up comedy 10:31 Актриса Изабель Юппер выступила в поддержку Кирилла Серебренникова 10:24 СМИ сообщили о покупке сыном Алекперова связанной с ЛУКОЙЛом компании 10:22 Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до пяти человек 10:14 Гендиректор «Роснефтегаза» учредил в Башкирии благотворительный фонд 09:59 Медведев поручил поддержать технологическое предпринимательство в вузах 09:56 Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14 человек 09:51 ЦБ предложил ограничить условия получения онлайн-кредитов 09:40 Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб. 09:32 Ассанж ответил назвавшему его хакером президенту Эквадора 09:19 Один курсант погиб при аварии учебного самолета в Саратовской области 09:02 В РПЦ объяснили очередь к мощам Николая Чудотворца 09:02 Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую 08:52 Умер бывший диктатор Панамы Норьега 08:45 Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана 08:39 В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту 08:30
Лента новостей 11:08 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  11:00   USD НАЛ. Покупка 56,60 Продажа 56,65 EUR НАЛ. 63,08 63,10 На Волге теплоход со 143 пассажирами сел на мель Общество, 10:52 Синоптики пообещали отсутствие «существенных осадков» в Москве во вторник Общество, 10:37 СК назвал версию падения учебного самолета Ан-26 в Саратовской области Общество, 10:31 Усманов назвал ответ Навального выступлением в жанре stand up comedy Политика, 10:31 Актриса Изабель Юппер выступила в поддержку Кирилла Серебренникова Общество, 10:24 СМИ сообщили о покупке сыном Алекперова связанной с ЛУКОЙЛом компании Бизнес, 10:22 Число жертв урагана в Подмосковье увеличилось до пяти человек Общество, 10:14 Гендиректор «Роснефтегаза» учредил в Башкирии благотворительный фонд Бизнес, 09:59 Медведев поручил поддержать технологическое предпринимательство в вузах Политика, 09:56 Число жертв урагана в московском регионе увеличилось до 14 человек Общество, 09:51 ЦБ предложил ограничить условия получения онлайн-кредитов Финансы, 09:40 Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 млн руб. Общество, 09:32 Ассанж ответил назвавшему его хакером президенту Эквадора Политика, 09:19 Один курсант погиб при аварии учебного самолета в Саратовской области Общество, 09:02 В РПЦ объяснили очередь к мощам Николая Чудотворца Общество, 09:02 Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую Общество, 08:52 Умер бывший диктатор Панамы Норьега Общество, 08:45 Власти Москвы сообщили о почти 170 пострадавших из-за урагана Общество, 08:39 В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту Общество, 08:30 Fox News назвал Кисляка инициатором создания тайного канала связи с США Политика, 08:10 Связанную с «дачей Медведева» фирму обвинили в нарушении закона об охоте Политика, 07:32 Число коек для беременных в России приблизилось к послевоенному уровню Общество, 07:32 СМИ узнали о поручении для госкомпаний закупать российские лайнеры Общество, 07:23 На переселение людей после аварии под Пермью выделили 1,25 млрд руб. Общество, 07:17 СМИ сообщили о планах «Ростелекома» купить провайдера b2b Бизнес, 06:24 Сенатор Маккейн назвал Путина «главной опасностью» мировой безопасности Политика, 05:44 МАК начал расследование причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье Общество, 05:35
СК назвал версию падения учебного самолета Ан-26 в Саратовской области
Материалы по теме Один курсант погиб при аварии учебного самолета в Саратовской области В Саратовской области рухнул учебный самолет с курсантами на борту
10:31
СК назвал версию падения учебного самолета Ан-26 в Саратовской области

Авария учебного самолета Ан-26 в городе Балашове Саратовской области, которая привела к гибели курсанта, могла, по предварительным данным, произойти из-за отказа одного из двигателей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Самолет, по данным СК, упал на землю с высоты 200 м. Авария произошла во время посадки на аэродром учебной авиабазы в 6:40 мск. На борту самолета находились четыре летчика и один курсант.

В связи с падением самолета СК возбудил дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Жесткая посадка военного самолета Ан-26 произошла во время учебно-тренировочного полета. Самолет принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков. Пресс-служба областного губернатора ранее сообщала, что Ан-26 потерпел крушение из-за «внештатной ситуации» во время захода самолета на посадку.

Раненых вывезли на машинах скорой помощи. При этом, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, машина скорой помощи, которая перевозила пострадавших в результате крушения Ан-26 в Саратовской области на аэродроме Балашов, попала в ДТП. Согласно предварительным данным, скорая столкнулась с машиной Toyota, сбив стоящую на обочине дороги женщину, после чего машина экстренной службы врезалась в столб. Собеседник агентства уточнил, что пострадавшую госпитализировали. В машине скорой помощи пострадавших нет.

О том, что автоколонна, которая перевозила пострадавших в результате крушения самолета в Саратовской области, попала в ДТП, сообщал телеканал РЕН ТВ. Также телеканал опубликовал видеозапись с места ЧП.

Позже в Минобороны «Интерфаксу» заявили, что в ДТП попала резервная машина скорой помощи без пациентов, а не колонна, перевозившая пострадавших при аварии с Ан-26. 

Теги
Ан-26, крушение самолета, Саратовская область, Балашов, жертвы крушения
Другие материалы РБК
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Реальная помощь в развитии бизнеса: конкурс «Свободная трибуна»
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку