СК назвал версию падения учебного самолета Ан-26 в Саратовской области

Авария учебного самолета Ан-26 в городе Балашове Саратовской области, которая привела к гибели курсанта, могла, по предварительным данным, произойти из-за отказа одного из двигателей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Самолет, по данным СК, упал на землю с высоты 200 м. Авария произошла во время посадки на аэродром учебной авиабазы в 6:40 мск. На борту самолета находились четыре летчика и один курсант.

В связи с падением самолета СК возбудил дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Жесткая посадка военного самолета Ан-26 произошла во время учебно-тренировочного полета. Самолет принадлежал учебной базе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков. Пресс-служба областного губернатора ранее сообщала, что Ан-26 потерпел крушение из-за «внештатной ситуации» во время захода самолета на посадку.

Раненых вывезли на машинах скорой помощи. При этом, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, машина скорой помощи, которая перевозила пострадавших в результате крушения Ан-26 в Саратовской области на аэродроме Балашов, попала в ДТП. Согласно предварительным данным, скорая столкнулась с машиной Toyota, сбив стоящую на обочине дороги женщину, после чего машина экстренной службы врезалась в столб. Собеседник агентства уточнил, что пострадавшую госпитализировали. В машине скорой помощи пострадавших нет.

О том, что автоколонна, которая перевозила пострадавших в результате крушения самолета в Саратовской области, попала в ДТП, сообщал телеканал РЕН ТВ. Также телеканал опубликовал видеозапись с места ЧП.

Позже в Минобороны «Интерфаксу» заявили, что в ДТП попала резервная машина скорой помощи без пациентов, а не колонна, перевозившая пострадавших при аварии с Ан-26.