Гендиректор «Роснефтегаза» учредил в Башкирии благотворительный фонд

Вице-президент «Роснефти» и генеральный директор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев учредил вместе с Людмилой Букаевой благотворительный фонд «Небо на земле». Фонд был зарегистрирован 29 мая в Башкирии. Людмила Букаева числится его гендиректором. Об этом сообщает «Интерфакс».

Геннадий Букаев с 2000 по 2004 год занимал должность федерального министра по налогам и сборам, с 2004 по 2012 год работал помощником председателя правительства, после чего до 2013 года был советником президента Башкирии. С 2013 года становится советником президента «Роснефти», в 2015 году возглавляет службу внутреннего аудита компании. В 2016 году занимает должность вице-президента «Роснефти» и гендиректора «Роснефтегаза».

«Роснефтегаз» принадлежит государству (100% акций контролируются Росимуществом) и является основным акционером «Роснефти». В декабре 2016 года «Роснефтегаз» продал 19,5% принадлежащих ему акций «Роснефти» консорциуму инвесторов, в который входят Glencore и Qatar Investment Authority, говорится в отчете «Роснефти» за 2016 год. До этой сделки «Роснефтегазу» принадлежало 69,5% акций нефтяной компании, теперь компания владеет 50% плюс одной акцией. Также компания владеет 10,97% «Газпрома» и 26% «Интер РАО».

«Роснефть» в октябре 2016 года приобрела 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб., сейчас компании принадлежит 69,3% голосующих акций «Башнефти». 2 мая «Роснефть» подала иск к АФК «Система», которая была основным владельцем «Башнефти» до 2014 года.