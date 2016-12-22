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Политика
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Медведев поручил поддержать технологическое предпринимательство в вузах
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Медведев поручил поддержать технологическое предпринимательство в вузах

Минобрнауки и экспертный совет при правительстве к 1 сентября должны разработать «дорожную карту» по поддержке технологического предпринимательства в вузах страны. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили «Коммерсанту» в Открытом правительстве.

Белый дом поддерживает технологический бизнес десять лет, однако «масштабного эффекта» так и не добился, приводит газета слова Медведева. В первый год программа будет разработана для пяти университетов: ИТМО, МФТИ, МГУ им. Ломоносова, новосибирского и томского университетов. В течение пяти лет программа распространится на 30 вузов. На проект планируют выделить 200 млн руб., из них по 30 млн руб. пойдут на «пилотные» вузы. Деньги в первый год пойдут в основном на микрогранты и программы акселерации, уточняет издание.

Собеседник издания, который знаком с обсуждением программы, заявил, что новый проект объединит поддержку предпринимательства в ведущих вузах, куда войдет создание базовой инфраструктуры для молодежного предпринимательства (это коворкинги, технопарки и т.п.), оплату участия студентов в программах акселерации (семинары, на которых объясняют принципы работы отрасли технологического бизнеса) и создание центров трансфера технологий.

Чтобы вовлечь в программу студентов и молодых ученых, назначат специальную госпремию, а также создадут национальные и региональные соревнования. В поручении также учли просьбу студентов об упрощении аренды помещений вузов для малых инновационных предприятий.

На встрече со студентами Приволжского федерального университета 25 мая Медведев заявил, что студенческие стартапы в России не окупились и «на 10%» и в целом «не оправдали ожиданий» правительства. По его словам, это не сравнимо с результатами, которых «за границей добиваются».

Премьер заявлял, что бизнес пока что «плохо заходит» в стартапы, потому что «все любят вкладываться в беспроигрышные дела», ожидая полноценную отдачу и быструю окупаемость. 

Теги
стартапы, студенты, Открытое правительство, молодежное предпринимательство, Минобрнауки РФ
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