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В РПЦ объяснили очередь к мощам Николая Чудотворца
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09:02
В РПЦ объяснили очередь к мощам Николая Чудотворца

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве является «маленьким подвигом» и «паломничеством». Об этом сообщил глава синодального информационного отдела церкви Владимир Легойда в интервью телеканалу «Царьград».

По словам Легойды, очередь в храм Христа Спасителя — «тоже паломничество», в котором есть «особый смысл». «Подвиг, потому что преодоление себя. Слова «подвиг» и «движение» — однокоренные. Подвижник — это человек, находящийся в движении ко Христу», — уточнил он. По его словам, именно с этой очереди «для кого-то и начнется путь ко Христу».​

Визит Чудотворца: зачем в Россию привезли мощи святителя Николая

Он посетовал на то, что «десятки» людей «упражняются в остроумии» по поводу того, зачем стоять в очереди, и ссылаются на то, что в Москве есть и другие храмы с частицами мощей Николая Чудотворца. «Вот, оказывается, что теперь стало главным критерием поклонения святыне: степень комфорта», — ответил на это Легойда.

Фотогалерея В Москве выстроилась очередь к мощам Николая Чудотворца Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца прибыл 21 мая из итальянского Бари в Москву, где выставлен в храме Христа Спасителя. Мощи хранились в итальянском... Показать 11 фотографий

Из-за огромной очереди, которая выстроилась к мощам Николая Чудотворца, в столице ограничили движение транспорта — по одной полосе на Пречистенской набережной со стороны храма Христа Спасителя от Крымского моста до улицы Ленивки и на Соймоновском проезде.

Мощи святителя привезли в Москву из города Бари (Италия) 21 мая. Приложиться к мощам верующие могут с 22 мая по 12 июля в храме Христа Спасителя.

После этого мощи перевезут в Санкт-Петербург, где паломники смогут приложиться к ним до 28 июля. 

Теги
РПЦ, церковь, длинные очереди, храм Христа Спасителя, Владимир Легойда, мощи Николая Чудотворца
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