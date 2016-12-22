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Общество
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На переселение людей после аварии под Пермью выделили 1,25 млрд руб.
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На переселение людей после аварии под Пермью выделили 1,25 млрд руб.
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Правительство выделило властям Пермского края 1,25 млрд руб. для переселения людей из зоны техногенной аварии в Березниках, которую признали непригодной для проживания после аварии на руднике «Уралкалия» в 2011 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«За счёт этих средств в 2017 году будут предоставлены социальные выплаты 4492 гражданам», — говорится в пояснительной записке к документу.

Граждан переселяют в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», — говорится в записке.

В документе также отмечается, что для переселения из зоны вероятных разрушений в Березниках в 2014–2016 годах из федерального бюджета также было выделено 1,25 млрд руб., около 5 тыс. граждан переселили.

Провал почвы в Березниках произошел 2011 года вблизи от здания шахтостроительного управления компании «Уралкалий». Воронка расположена в 80-100 м от здания управления. Размеры провала в настоящий момент составляют 135 на 144 метра. 

Теги
Правительство, Березники, техногенная авария
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