На переселение людей после аварии под Пермью выделили 1,25 млрд руб.

Правительство выделило властям Пермского края 1,25 млрд руб. для переселения людей из зоны техногенной аварии в Березниках, которую признали непригодной для проживания после аварии на руднике «Уралкалия» в 2011 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«За счёт этих средств в 2017 году будут предоставлены социальные выплаты 4492 гражданам», — говорится в пояснительной записке к документу.

Граждан переселяют в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан России» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», — говорится в записке.

В документе также отмечается, что для переселения из зоны вероятных разрушений в Березниках в 2014–2016 годах из федерального бюджета также было выделено 1,25 млрд руб., около 5 тыс. граждан переселили.

Провал почвы в Березниках произошел 2011 года вблизи от здания шахтостроительного управления компании «Уралкалий». Воронка расположена в 80-100 м от здания управления. Размеры провала в настоящий момент составляют 135 на 144 метра.