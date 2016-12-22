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МАК начал расследование причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье
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05:35
МАК начал расследование причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте МАК.

«Комиссия приступила к работе», — отмечается в сообщении.

По информации МАК, вертолет совершил жесткую посадку в 68 км от населенного пункта Красный Яр. «На борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров», — говорится в сообщении.

О том, что Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморье сообщило главное управление МЧС по региону. По информации ведомства, инцидент произошел в 30 км от населенного пункта Восток в Красноармейском районе края. В результате происшествия пострадал один человек.

Аварийную посадку, по данным МЧС, вертолет совершил из-за отказа одного из двигателей. На его борту находились три члена экипажа и пять пассажиров, отмечали в ведомстве.

  

Теги
МАК, вертолет, Приморье
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