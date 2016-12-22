МАК начал расследование причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте МАК.
«Комиссия приступила к работе», — отмечается в сообщении.
По информации МАК, вертолет совершил жесткую посадку в 68 км от населенного пункта Красный Яр. «На борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров», — говорится в сообщении.
О том, что Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморье сообщило главное управление МЧС по региону. По информации ведомства, инцидент произошел в 30 км от населенного пункта Восток в Красноармейском районе края. В результате происшествия пострадал один человек.
Аварийную посадку, по данным МЧС, вертолет совершил из-за отказа одного из двигателей. На его борту находились три члена экипажа и пять пассажиров, отмечали в ведомстве.