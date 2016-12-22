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Общество
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В Чите осудили выполнившего «мертвую петлю» с пассажирами на борту пилота
05:03
В Чите осудили выполнившего «мертвую петлю» с пассажирами на борту пилота

Центральный районный суд Читы оштрафовал жителя города Леонида Кулеша после того, как он на своем самолете Dragonfly выполнил два «развлекательных полета» с пассажирами на борту. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении.

Установлено, что 21 мая Кулеш выполнил два «развлекательных полета с целью извлечения материальной выгоды», за них он получил 5 тыс. руб, утверждается в сообщении. По информации прокуратуры, самолет вылетел и приземлился в аэропорту «Каштак». Полеты продолжались около 20 минут «в границах Читы и Читинского района Забайкальского края на высоте более 200 метров от земли», говорится в сообщении.

Согласно сообщению, у Кулеша не было действующего свидетельства пилота, он также не проходил соответствующего обучения на право получения свидетельства. Кроме того, у него не было медицинского заключения врачебно-летной экспертной комиссии, в связи с чем Кулеш «не имел права на управление воздушным судном и права на осуществление полетов». Вместе с тем «на воздушное судно отсутствовал сертификат летной годности, что влечет запрет его эксплуатации», подчеркнули в прокуратуре.

Сам Кулеш свою вину отрицает, отмечается в сообщении. Однако, как отметили в ведомстве, в основу обвинительного приговора легли представленные государственным обвинителем суду доказательства.


  
Теги
пилот, Чита, Самолет, "мертвая петля"
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