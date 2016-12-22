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Оппозиция Венесуэлы заявила о 247 пострадавших за день в ходе протестов
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04:19
Оппозиция Венесуэлы заявила о 247 пострадавших за день в ходе протестов

В столице Венесуэлы Каракасе в ходе протестов 29 мая пострадали 247 человек. Об этом заявил лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, сообщает газета El Nacional.

Он также обвинил власти страны в том, что для подавления протестов привлекаются «люди с криминальным прошлым», пишет издание.

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Акции протеса в Венесуэле проходят с начала апреля. Участники требуют проведения новых выборов, а также протестуют против правительства президента страны Николаса Мадуро. Протестные акции неоднократно перетекали в столкновения с сотрудниками полиции.

Ранее, 23 мая, группа протестующих подожгла дом бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Кроме того, пожары были зафиксированы в ряде правительственных зданий, в том числе в региональном отделении Национального избирательного совета. Как отмечала El Nacional, дом Чавеса подожгли в ответ на убийство 19-летнего студента в Баринасе. По мнению протестующих, за гибель молодого человека ответственна национальная боливарианская гвардия.

За два дня до этого во время массовых протестов в Каракасе в толпу демонстрантов въехал автомобиль. В результате случившегося пострадали по меньшей мере пять человек. Водитель машины с места происшествия скрылся.


  

Теги
протест, Венесуэла, Каракас, Энрике Каприлес
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