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Епископ РПЦ потребовал от СМИ удалить статьи о его внедорожнике
00:26
Епископ РПЦ потребовал от СМИ удалить статьи о его внедорожнике

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) потребовал от издания «Орловские новости» удалить все публикации о его внедорожнике Land Cruiser V8. Об этом говорится в письме, которое священник прислал в редакцию издания, сообщают «Орловские новости».

«Я крайне возмущен вашей лживой и оскорбительной статьей, размещенной на вашем интернет ресурсе newsorel.ru касающейся Моего служения Русской Православной Церкви и народу Божьему!», — приводит издание текст письма.

Епископ подчеркнул, что дает изданию «последний шанс». «В противном случае я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — говорится в письме. 

Теги
РПЦ, священник, Орел
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