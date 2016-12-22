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Общество
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Власти пообещали жителям сносимых пятиэтажек скидки на расширение жилья
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22:24
Власти пообещали жителям сносимых пятиэтажек скидки на расширение жилья

Собственникам квартир в сносимых пятиэтажках предоставят скидки на расширение жилья. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает «Коммерсантъ».

По слова Бочкарева, в рамках реализации программы реновации жители сносимых пятиэтажек смогут расширить жилплощадь за собственные средства со скидкой. Размер скидки на дополнительный метраж будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости квартиры. При этом процент скидки Бочкарев не назвал, отмечает газета.

Бочкарев также сообщил, что в мэрии в течение месяца подготовят информационные буклеты для жителей пятиэтажек, в которых будет информация о том, в каком виде им предоставят квартиры.

В Москве 27 и 28 мая прошли митинги против реновации. По данным полиции, в акции «За права москвичей», которая состоялась на Суворовской площади 27 мая, приняли участие около 1 тыс. человек. 28 мая к митингу, прошедшему неподалеку от метро «Академическая», присоединились 4,9 тыс. участников, свидетельствовали данные «Белого счетчика». При этом в МВД по Москве заявили о 3 тыс. собравшихся. 

Теги
реновация, пятиэтажка
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