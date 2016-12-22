В Краснодарском крае противоградовая ракета упала на дом

Власти пообещали жителям сносимых пятиэтажек скидки на расширение жилья

СМИ сообщили о пожаре на ТЭЦ на севере Москвы

Жертвами урагана в Подмосковье стали ребенок и пожилой мужчина

Националиста Белова этапировали в Нижний Новгород

Ураган обесточил более 20 населенных пунктов в Центральной России

По делу экс-губернатора Челябинской области задержали помощника депутата

Буря на миллиард: к каким последствиям приводили ураганы в Москве

В Красноярске при падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра города

Тайгера Вудса задержали за вождение в нетрезвом виде

Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет

Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве

Экс-главе Библиотеки украинской литературы предложили дать условный срок

Жертвами урагана в Москве стали более десяти человек

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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при урагане в Москве

В Истринском районе Подмосковья из-за урагана обрушилась пирамида

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