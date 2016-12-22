В Краснодарском крае противоградовая ракета упала на дом

В Отрадненском районе Краснодарского края противоградовая ракета упала на жилой дом. В результате случившегося пострадал один человек, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе краевой прокуратуры.
По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило 28 мая. Ракета, выпущенная противоградовой службой, упала на территорию частного домовладения в станице Попутной. В результате случившегося мужчина, который находился в помещении летней кухни, получил травмы и ожоги.
В ведомстве отметили, что причины случившегося устанавливаются. По предварительным данным прокуратуры, ракета была выпущена отрядом противоградовой защиты, который базируется в окрестностях станицы Попутной. В день инцидента, как отметили в ведомстве, «проводились стрельбы по мощному грозовому облаку, двигавшемуся на Кубань из Карачаево-Черкесии».