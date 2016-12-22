СМИ сообщили о пожаре на ТЭЦ на севере Москвы

На ТЭЦ-21 на севере Москвы произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, пожар произошел на насосной станции по адресу Ижорская улица, дом 9. Возгорание началось в электродвигателе. Источник отметил, что огонь был потушен до прибытия спасателей.
Собеседник агентства также сообщил, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.
В 2015 году произошел пожар на Василеостровской ТЭЦ в центре Санкт-Петербурге. Там загорелся машинный зал площадью 50 м на 200 м и высотой 30 м.