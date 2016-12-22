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BMW приостановила часть производств из-за перебоев в поставках деталей
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21:30
BMW приостановила часть производств из-за перебоев в поставках деталей

Автоконцерн ​BMW приостановил часть производств из-за перебоев в поставках комплектующих. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о поставках рулевых тяг от компании Bosсh. «Наш поставщик Bosch в данный момент не может обеспечить нас необходимым количеством рулевых тяг для автомобилей BMW первой, второй, третьей и четвертой серий», — цитирует агентство сообщение компании.

В связи со сбоем поставок произошли нарушения в рабочем процессе на предприятиях автоконцерна в Китае и Южной Африке. «Мы пользуемся гибкостью наших процессов, чтобы минимизировать экономический ущерб. Мы ожидаем, что Bosch как ответственный поставщик компенсирует ущерб», — подчеркнули в BMW.

В компании Bosch в свою очередь возложили ответственность за перебои в поставках на субподрядчика в Италии. «Одним из основных компонентов системы рулевого управления является кожух, который Bosch получает от субподрядчика в Италии. В настоящее время наш поставщик столкнулся с проблемами доставки комплектующих нам», — ответили в Bosсh.

В мае автоконцерн Volkswagen приостановил сборку внедорожника Touareg на заводе в Калуге. В компании пояснили, что освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi. 

Теги
BMW, Автомобили, Bosh
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