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Ураган обесточил более 20 населенных пунктов в Центральной России
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21:05
Ураган обесточил более 20 населенных пунктов в Центральной России

Из-за урагана в центральной части России без электричества оказались более 20 населенных пунктов с населением более 4 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Собеседник агентства добавил, что ураганом были повалены более 1 тыс. деревьев, повреждены кровли более 30 многоэтажных и частных жилых домов. Также повреждения получили свыше десяти автомобилей.

По данным Минэнерго, из-за урагана без света остались 18,3 тыс. человек в 102 населенных пунктах Московской области. В ведомстве добавили, что к аварийно-восстановительным работам привлечены 79 бригад в составе 316 человек.

Жетвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент

Источник отметил, что из-за шквалистого ветра задержано движение двух поездов пригородного сообщения. По его словам, к ликвидации последствий урагана привлечены «все пожарно-спасательные гарнизоны ЦФО, а также Москвы».

Фотогалерея Последствия урагана в Москве. Фоторепортаж Во второй половине понедельника, 29 мая, на московский регион обрушились грозы с сильными ливнями. В некоторых районах шквалистым ветром, скорость которого достигала 22 м/с, сорвало рекламные... Показать 21 фотографию

Ураган обрушился на столичный регион во второй половине понедельника, 29 мая. Его жертвами стали 11 человек, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в результате урагана также пострадали 70 человек.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход доследственных проверок по фактам гибели людей, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным «Интерфакса», ураган 29 мая стал самым большим по числу жертв за последние сто лет. 

Теги
ураган, свет
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