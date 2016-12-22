Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
В Красноярске при падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра города 20:48 СМИ сообщили о пожаре на ТЭЦ на севере Москвы 21:29 Жертвами урагана в Подмосковье стали ребенок и пожилой мужчина 21:24 Собянин пообещал по миллиону рублей семьям погибших от урагана 21:07 Националиста Белова этапировали в Нижний Новгород 21:06 Ураган обесточил более 20 населенных пунктов в Центральной России 21:05 По делу экс-губернатора Челябинской области задержали помощника депутата 20:50 Буря на миллиард: к каким последствиям приводили ураганы в Москве 20:49 Макрон назвал Sputnik и RT «органами лживой пропаганды» 20:42 Как изменятся роли Китая и России при реализации проектов Шелкового пути 20:41 Окрыленный надеждой: чем удивит конкурентов новый лайнер МС-21 20:32 В МИДе назвали высылку дипломатов из Молдавии «парадоксальной ситуацией» 20:21 Президент Молдавии прокомментировал высылку российских дипломатов 20:04 В Госдуме проккоментировали высылку российских дипломатов из Молдавии 19:55 Тайгера Вудса задержали за вождение в нетрезвом виде 19:47 Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки» 19:44 Три российские IT-компании получили право на участие в гостендерах США 19:36 Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет 19:35 В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата 19:27 Власти не помогут Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора 19:26 Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов 19:23
Лента новостей 21:29 МСК
Собянин пообещал по миллиону рублей семьям погибших от урагана Политика, 21:07 Националиста Белова этапировали в Нижний Новгород Общество, 21:06 Ураган обесточил более 20 населенных пунктов в Центральной России Общество, 21:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 56,50 Продажа 56,55 EUR НАЛ. 63,20 63,20 По делу экс-губернатора Челябинской области задержали помощника депутата Общество, 20:50 Буря на миллиард: к каким последствиям приводили ураганы в Москве Фотогалерея, 20:49 В Красноярске при падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра города Общество, 20:48 Макрон назвал Sputnik и RT «органами лживой пропаганды» Политика, 20:42 Как изменятся роли Китая и России при реализации проектов Шелкового пути Политика, 20:41 Окрыленный надеждой: чем удивит конкурентов новый лайнер МС-21 Бизнес, 20:32 В МИДе назвали высылку дипломатов из Молдавии «парадоксальной ситуацией» Политика, 20:21 «Барселона» объявила имя нового главного тренера Спорт, 20:20 Избивших заместителя Емельяненко бойцов пожизненно дисквалифицировали Спорт, 20:09 Президент Молдавии прокомментировал высылку российских дипломатов Политика, 20:04 В Госдуме проккоментировали высылку российских дипломатов из Молдавии Политика, 19:55 Тайгера Вудса задержали за вождение в нетрезвом виде Общество, 19:47 Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки» Политика, 19:44 Три российские IT-компании получили право на участие в гостендерах США Технологии и медиа, 19:36 Число жертв от урагана в Москве стало самым большим за последние сто лет Общество, 19:35 В Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата Политика, 19:27 Власти не помогут Ройзману зарегистрироваться на выборах губернатора Политика, 19:26 Суд взыскал с «Роснефти» около 600 млн руб. долга за аренду офисов Бизнес, 19:23 Макрон рассказал об обсуждении с Путиным ситуации с геями в Чечне Политика, 19:14 «Барселона» оценила своего вратаря в €180 млн Спорт, 19:14 Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве Общество, 19:13 Путин объяснил визит Ле Пен в Москву Политика, 19:01 Экс-главе Библиотеки украинской литературы предложили дать условный срок Общество, 18:55 Город-сайт: как в мире создаются технопарки Фотогалерея, 18:48
В Красноярске при падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра города
Материалы по теме В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты Задержан вице-губернатор Краснодарского края
20:48
В Красноярске при падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра города

Юрий Парыгин

Фото: admkrsk.ru

В Красноярске при падении с 17-го этажа погиб ​исполняющий обязанности вице-мэра, глава департамента муниципального имущества Юрий Парыгин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета.

Следователи подтвердили, что погибшим был и.о. вице-мэра. «С окна лестничного пролета 17-го этажа в Железнодорожном районе Красноярска выпал мужчина, который скончался на месте. Он опознан, это Юрий Парыгин. Следователи работают на месте, рассматриваются различные версии, в том числе конфликты в семье», — сообщили в ведомстве.

Депутат Красноярского горсовета Владимир Владимиров подтвердил РБК информацию о смерти и.о. замглавы администрации Красноярска Юрия Парыгина. «Мне известно, что это произошло в 20:30 [16:30 мск] по красноярскому времени. Об официальных причинах и обстоятельствах смерти Парыгина пока не сообщается. По информации местных журналистов, он выпал из окна своей квартиры и в результате падения скончался. Но полиция эту версию пока не подтверждает», — отметил депутат.

В настоящее время двор, где находится дом вице-мэра, оцеплен, сообщает местная телекомпания ТВК. Телекомпания также опубликовала видеозапись с места происшествия.

И.о. вице-мэра Красноярска выпал из окна 18-этажного дома
Видео: ТВК

Юрий Парыгин с 2006 по 2011 год возглавлял Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края. В марте 2017 года он выиграл конкурс на должность вице-мэра, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска. 

Теги
Красноярск, падение
Другие материалы РБК
Жест жены Трампа, привлекший внимание во время визита в Израиль
Известный российский спортсмен решил сдать мандат депутата Госдумы
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку