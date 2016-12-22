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В Госдуме проккоментировали высылку российских дипломатов из Молдавии
19:55
В Госдуме проккоментировали высылку российских дипломатов из Молдавии

В Госдуме назвали объявление в Молдавии персонами нон грата пятерых российских дипломатов следствием конфликта между президентом страны Игорем Додоном и правительством. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ российской Госдумы Константин Затулин.

«Этот шаг — в чистом виде следствие конфликта между пророссийскими президентом Додоном и проевропейским правительством, следствие затянувшегося двоевластия в стране», — сказал Затулин.

Полномочия президента Молдавии ограничены, поэтому он мог не знать и не может оказать влияние на принятое решение, указал Затулин.

Депутат указывает, что Россия вправе ответить на недружественный шаг взаимно или симметрично. Он напомнил, что в ряде случаев, как это было с высылкой российских дипломатов из США в конце 2016 года, Россия отказывалась от таких действий, чтобы не усугублять дипломатический кризис.

29 мая правительство Молдавии объявило персонами нон грата пятерых дипломатов из России. Как сообщает «Интерфакс» дипломатам предписано покинуть страну в течении 24 часов. Президент Молдавии Игорь Додон осудил высылку российских дипломатов, назвав решение правительства страны «возмутительным». 

Теги
Россия, Молдавия, дипломаты
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