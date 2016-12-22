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Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки»
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Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки»
Украинский кризис, 19:44
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Кремль сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки»

Переговоры «нормандской четверки» пройдут в ближайшие дни в телефонном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Информацию о проведении телефонных переговоров представителей России, Франции, Германии и Украины подтвердил и помощник президента Юрий Ушаков. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин уточнил, что переговоры должны пройти 30 мая. Перед ними «нормандская четверка» заслушает специальный доклад представителей ОБСЕ и руководителей рабочих подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам Карасина, переговоры пройдут на уровне заместителей глав МИД четырех стран. «Подобный механизм прописан в декларации четырех лидеров — сразу после минских договоренностей в 2015 году была принята декларация президентов России, Франции, канцлера Германии и президента Украины. Мы достигли того, что периодически будет встречаться так называемый контрольный механизм на уровне замглав МИД, политдиректоров с целью суммировать всё, что происходит, и давать импульсы для ускорения», — рассказал он.

Карасин сообщил, что Россия на переговорах будет добиваться от Киева выполнения минских договоренностей и снятия блокады самопровозглашенных республик.

В апреле телефонные переговоры провели главы стран «нормандской четверки»: Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко.

Теги: переговоры , «нормандская четверка»
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